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    Новости

    The CW нашёл новую исполнительницу Бэтвумен — ею стала актриса Джависия Лесли

    9 июля 2020
    Кот-император
    09.07.2020
    5619
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    The CW нашёл новую исполнительницу Бэтвумен — ею стала актриса Джависия Лесли

    О контракте с новой актрисой сообщило сперва издание Variety, а потом информацию подтвердила и сама Лесли. До этого она сыграла в шоу «Бог меня зафрендил» (God Friended Me).

    Как мы уже писали ранее, сценаристы заменят главную героиню после ухода Руби Роуз — из-за больших нагрузок. Она сыграла Кэти Кейн, первую Бэтвумен, а вот Лесли воплотит девушку Райан Уайлдер, которая вскоре тоже примерит костюм супергероини. Её описывают как «неопытную, немного неловкую и милую». Когда-то она занималась перевозкой наркотиков, убегала от полиции и пыталась заглушить боль вредными привычками. Теперь она живёт в фургоне. Ныне её характеризуют как «умелого, но недисциплинированного бойца». Авторы хотят выйти за рамки образа типичного американского героя.

    Второй сезон «Бэтвумен» стартует в январе 2021-го.

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    Кот-император
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