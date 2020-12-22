The Last of Us 2, Ghost of Tsushima и DOOM Eternal — что купить на новогодней распродаже в PS Store

В PlayStation Store стартовала новогодняя распродажа, в рамках которой скидки получили многие новые AAA игры — в том числе эксклюзивы Sony. А мы собрали в одном материале самые заманчивые предложения.
- Destiny 2: Legendary Edition — 3639 рублей (было 5599 рублей);
- Red Dead Redemption 2 — 1999 рублей (было 3999 рублей);
- Borderlands 3 — 1199 рублей (было 3999 рублей);
- Yakuza: Like A Dragon — 2624 рубля (было 3499 рублей);
- Star Wars: Squadrons — 1797 рублей (было 2899 рублей);
- Assassin’s Creed Valhalla — 3149 рублей (было 4499 рублей);
- Watch Dogs Legion — 2699 рублей (было 4499 рублей);
- Mafia: Definitive Edition — 1949 рублей (было 2599 рублей);
- Cuphead — 979 рублей (было 1399 рублей);
- Ghost of Tsushima — 3549 рублей (было 4999 рублей);
- Dishonored & Prey: The Arkane Collection — 2138 рублей (было 7129 рублей);
- The Last of Us: Part II — 2564 рубля (было 4499 рублей);
- DOOM Eternal — 1319 рублей (было 3999 рублей);
- Final Fantasy VII Remake — 2499 рублей (было 4999 рублей);
- Nioh 2 — 2564 рубля (было 4499 рублей).
Акция завершится 20 января.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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