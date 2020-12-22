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    Новости

    The Last of Us 2, Ghost of Tsushima и DOOM Eternal — что купить на новогодней распродаже в PS Store

    22 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    22.12.2020
    2237
    0 минут на чтение
    The Last of Us 2, Ghost of Tsushima и DOOM Eternal — что купить на новогодней распродаже в PS Store

    В PlayStation Store стартовала новогодняя распродажа, в рамках которой скидки получили многие новые AAA игры — в том числе эксклюзивы Sony. А мы собрали в одном материале самые заманчивые предложения.

    Акция завершится 20 января.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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