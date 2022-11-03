Толкин возглавил список самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей в 2022-м

Forbes USA составил ежегодный список самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. В топ попало 13 творцов с общим доходом 1,6 миллиарда долларов — это на 72% больше, чем в 2021 году.

Список возглавил Джон Рональд Руэл Толкин, умерший ещё в 1973-м. В августе этого года шведский холдинг Embracer за 500 миллионов долларов приобрёл бренд Middle-Earth Enterprises, через который регулируются права на интеллектуальную собственность писателя в кино, видеоиграх, сувенирной продукции и других областях.

В списке много музыкальных знаменитостей — например, остающийся всё таким же дорогим брендом Элвис Пресли. Он «заработал» за год около 110 миллионов долларов, из которых львиную долю составили продажи билетов и сувениров в Грейсленде, доме Пресли в Мемфисе. При этом биографический фильм База Лурмана принёс «всего» 5 миллионов.

В список также входят Дэвид Боуи, Майкл Джексон, Леонард Коэн и музыканты The Beatles Джон Леннон и Джордж Харрисон. Инвесторы отмечают, что музыку прошлого вполне можно считать надёжным источником дохода.