Netflix опубликовал полноценный трейлер четвертого сезона «Очень странных дел» (в оригинале — Stranger Things).

Детали сюжета пока не раскрываются. Но, судя по всему, действие сериала частично развернется на другой стороне.

Первая часть выйдет 27 мая, а вторая — 1 июля. Каждый эпизод будет длиться больше часа. Сами авторы назвали четвертый сезон самым амбициозным.