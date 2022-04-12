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    Новости

    Трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

    12 апреля 2022
    12.04.2022
    68
    0 минут на чтение
    Трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

    Netflix опубликовал полноценный трейлер четвертого сезона «Очень странных дел» (в оригинале — Stranger Things).

    Детали сюжета пока не раскрываются. Но, судя по всему, действие сериала частично развернется на другой стороне.

    Первая часть выйдет 27 мая, а вторая — 1 июля. Каждый эпизод будет длиться больше часа. Сами авторы назвали четвертый сезон самым амбициозным.

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