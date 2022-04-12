Netflix опубликовал полноценный трейлер четвертого сезона «Очень странных дел» (в оригинале — Stranger Things).
Детали сюжета пока не раскрываются. Но, судя по всему, действие сериала частично развернется на другой стороне.
Первая часть выйдет 27 мая, а вторая — 1 июля. Каждый эпизод будет длиться больше часа. Сами авторы назвали четвертый сезон самым амбициозным.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Star Wars: Разделяй и властвуй!Кто на самом деле украл чертежи Звезды смерти?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.