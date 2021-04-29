«Ты должен быть храбрым»: тизер сериала Sweet Tooth по комиксу Джеффа Лемира

Netflix выпустил тизер постапокалиптического сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» по комиксу Джеффа Лемира в Vertigo (ныне — издательства DC).

Оригинал

Дубляж

Действие сериала разворачивается на Земле будущего, где начали рождаться гибриды людей и животных (похоже, под воздействием загадочного вируса). Общество начало приходить в упадок. Главный герой — мальчик с оленьими рогами Гэс. Он покидает родной лес и отправляется в заповедник для таких же существ, но вместо этого сталкивается с масштабным заговором. В путешествии ему помогает таинственный странствующий одиночка.

Продюсерами сериала выступили Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзен, а шоураннерами стали Джим Микл («Земля вампиров») и Бет Шварц («Стрела»).

Главные роли исполнили Кристиан Конвери («Красивый мальчик»), Нонсо Анози («Игра престолов»), Адиля Ахтара («Отверженные», «Убивая Еву») и Уилл Форта («Последний человек на Земле»). Джеймс Бролин — отец Джоша Бролина — подарил сериалу голос рассказчика.

Все эпизоды выйдут 4 июня.