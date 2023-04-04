«Ты не сможешь бежать вечно, малыш» — новый трейлер «Человека-паука: Паутина вселенных»

Sony Pictures представила второй полноценный трейлер «Человека-паука: Паутина вселенных».
В ролике показали базу дружелюбных соседей между мирами и причину, по которой Майлза Моралеса преследует Человек-паук 2099.
Также в некоторых странах показали немного другую версию видео, в котором появились Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр и Том Холланд.
Фильм выйдет 2 июня, а его продолжение — в 2024 году.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Рекомендуем
Александр Ремизов
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.