Умер Робби Колтрейн — Хагрид из «Гарри Поттера»

Актёр Робби (Энтони Роберт) Колтрейн умер сегодня в возрасте 72 лет. Об этом сообщил его агент:

Робби наверняка запомнится на десятилетия вперёд по роли Хагрида, которая принесла много радости детям и взрослым. Каждую неделю за последние 20 лет ему приходил вал фанатских писем.

Помимо восьми фильмов о Гарри Поттере, Колтрейн запомнится по множеству небольших ролей: мистер Хайд в «Ван Хельсинге», Жуковский в фильмах о Бонде «И целого мира мало» и «Золотой глаз», Труляля в «Алисе в стране чудес» 1999 года, сержант в «Из ада», одну из главных ролей в комедии «Монахини в бегах» и другим. Всего он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов, включая озвучивание.