Ура! «Аркейн» продлили на второй сезон

Riot и Netflix не стали затягивать и объявили, что анимационный сериал по League of Legends под названием «Аркейн» получит второй сезон.

Хотя это скорее формальность, учитывая клиффхэнгер в финале первого сезона.

Хейли Стейнфилд, Элла Пернелл и Кэти Лёнг вновь озвучат Вай, Джинс и Кейтлин. А Кристиан Линке и Алекс Йи снова выступят шоураннерами.

Похоже, во втором сезоне мы увидим Варвика, еще одного известного героя «Лиги легенд», — в тизере можно услышать его характерный вой.

Даты выхода пока нет.

Напомним, пресса и обычные зрители встретили «Аркейн» крайне тепло. К примеру, на сайте Rotten Tomatoes рейтинг сериала составляет все 100%.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production.

Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu

— Arcane (@arcaneshow) November 21, 2021