Ура! «Аркейн» продлили на второй сезон

Riot и Netflix не стали затягивать и объявили, что анимационный сериал по League of Legends под названием «Аркейн» получит второй сезон.
Хотя это скорее формальность, учитывая клиффхэнгер в финале первого сезона.
Хейли Стейнфилд, Элла Пернелл и Кэти Лёнг вновь озвучат Вай, Джинс и Кейтлин. А Кристиан Линке и Алекс Йи снова выступят шоураннерами.
Похоже, во втором сезоне мы увидим Варвика, еще одного известного героя «Лиги легенд», — в тизере можно услышать его характерный вой.
Даты выхода пока нет.
Напомним, пресса и обычные зрители встретили «Аркейн» крайне тепло. К примеру, на сайте Rotten Tomatoes рейтинг сериала составляет все 100%.
Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production.
Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu
— Arcane (@arcaneshow) November 21, 2021
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