В Польше запустили линейку спортивного питания по «Ведьмаку»

Польская компания Oshee, которая занимается энергетическими и изотоническими напитками, а также спортивным питанием, запустила новую линейку при участии CD Projekt Red.
Теперь любой желающий (правда, только из Польши) может попробовать ведьмачьи эликсиры из книг и игр вроде «Ласточки», «Пурги» или «Кошки». Один из напитков даже пахнет сиренью и крыжовником. В серию входит и спортивный батончик.
Ну а на сайте компании проходит акция для всех поклонников «Ведьмака» и энергетиков. В её рамках можно выиграть ключи к игре, мерч, продукцию и даже билеты на концерт группы Percival Schuttenbach,, которая записала саундтрек к третьей части игры.
Читайте также
В Польше открылся новый набор в «Школу ведьмаков» — смесь полевой игры и квеста
Билет включает в себя костюм, описание роли, занятия у преподавателей, проживание в замке и питание.
«Ведьмак: Кошмар волка»: мультфильм, где ведьмаки — козлы
Разбираем, как фильм — если считать его каноном — полностью меняет восприятие франшизы.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: День мёртвыхМексиканцы не ожидали такого праздника...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.