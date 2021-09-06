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    Новости

    В Польше запустили линейку спортивного питания по «Ведьмаку»

    6 сентября 2021
    06.09.2021
    652
    0 минут на чтение

    Польская компания Oshee, которая занимается энергетическими и изотоническими напитками, а также спортивным питанием, запустила новую линейку при участии CD Projekt Red.

    Теперь любой желающий (правда, только из Польши) может попробовать ведьмачьи эликсиры из книг и игр вроде «Ласточки», «Пурги» или «Кошки». Один из напитков даже пахнет сиренью и крыжовником. В серию входит и спортивный батончик.

    В Польше запустили линейку спортивного питания по «Ведьмаку» 1

    Ну а на сайте компании проходит акция для всех поклонников «Ведьмака» и энергетиков. В её рамках можно выиграть ключи к игре, мерч, продукцию и даже билеты на концерт группы Percival Schuttenbach,, которая записала саундтрек к третьей части игры.

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