В Польше запустили линейку спортивного питания по «Ведьмаку»

Польская компания Oshee, которая занимается энергетическими и изотоническими напитками, а также спортивным питанием, запустила новую линейку при участии CD Projekt Red.

Теперь любой желающий (правда, только из Польши) может попробовать ведьмачьи эликсиры из книг и игр вроде «Ласточки», «Пурги» или «Кошки». Один из напитков даже пахнет сиренью и крыжовником. В серию входит и спортивный батончик.

Ну а на сайте компании проходит акция для всех поклонников «Ведьмака» и энергетиков. В её рамках можно выиграть ключи к игре, мерч, продукцию и даже билеты на концерт группы Percival Schuttenbach,, которая записала саундтрек к третьей части игры.