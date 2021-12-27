В возрасте 65 лет умер актёр дубляжа Андрей Ярославцев

26 декабря умер актёр и признанный мастер дубляжа Андрей Ярославцев. О его смерти у себя в сообществе сообщил друг и коллега Дмитрий Череватенко. Причина смерти — ковид.

Андрей Ярославцев подарил голос десяткам персонажей из фантастических произведений, как из кино, так и из видеоигр. Он озвучил Оптимуса Прайма, Гимли, Зератула, Капитана Прайса, Золтана Хивая и многих других. Андрей работал примерно над 240 картинами, среди которых «Лабиринт Фавна», «Книга Илая», «Соломон Кейн», ,«Хранители», «Звёздная пыль» и другие.

Артист родился 6 августа 1957 года в Москве. После окончания школы поступил в Театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1978 году. В том же году был принят в группу Театра имени Вахтангова.

С Андреем сотрудничала «Игромедия», для которой он озвучивал ролики.