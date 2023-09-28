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    Новости

    В возрасте 82 лет умер Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора в саге «Гарри Поттер»

    28 сентября 2023
    Фото аватара
    28.09.2023
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    В возрасте 82 лет умер Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора в саге «Гарри Поттер»

    Палочки вверх!

    В возрасте 82 лет умер театральный и киноактёр Майкл Гэмбон. Больше всего он был известен по роли Дамблдора в фильмах про Гарри Поттера начиная с «Узника Азкабана».

    Причиной смерти стало обострение из-за приступа пневмонии. Артиста доставили в больницу, где они и скончался — в окружении сына и жены.

    Гэмбон за свою карьеру успел отметиться во многих фантастических фильмах и сериалах. Он играл, например, в «Докторе Кто», озвучивал дядюшку Пастузо в «Приключениях Паддингтона», воплотил Артура в «Kingsman: Золотое кольцо», а также у него были роли в «Книге Илая», «Бесподобном мистере Фоксе» и «Небесном капитане будущего».

    Он четырежды получил телепремию BAFTA, был номинирован на «Эмми» и «Золотой глобус».

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