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    В возрасте 95 лет умер фантаст Герберт В. Франке. Он прославился романами-антиутопиями

    18 июля 2022
    18.07.2022
    645
    0 минут на чтение
    В возрасте 95 лет умер фантаст Герберт В. Франке. Он прославился романами-антиутопиями

    Один из самых известных немецкоязычных писателей-фантастов ушёл из жизни на 96-м году жизни. Об этом сообщили в его социальных сетях.

    Герберт Вернер Франке родился 14 мая 1927 года в Вене. Там он изучал физику, математику, химию, психологию и философию. В 1950-м защитил докторскую степень по теоретической физике, написав диссертацию по электронной оптике. Писать начал со второй половины XX века, а позже начал преподавать кибернетическую эстетику в Мюнхенском университете.

    Популярность Франке завоевал романами-антиутопиями, многие переводились на русский язык: «Клетка для орхидей», «Башня из слоновой кости», «Игрек минус». Кроме того, писатель был мастером микрорассказов (до половины страницы), которые вошли в изданные сборники.

    Франке был лауреатом главных немецких писательских премий, включая Немецкую НФ-премию (Deutscher Science Fiction Preis). Также стал лауреатом «Еврокона». Наград удостоились поздние романы «Холод Вселенной», «Звезда Хиоба» и «В конце времён».

    Писатель также был одним из пионеров компьютерной графики и цифрового искусства, написал учебники по теме и вёл сайт Art Meets Science.

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