    3
    Новости

    Ветеран киноиндустрии назвал стартовые сборы «Флэша» настоящей катастрофой

    22 июня 2023
    Avatar photo
    22.06.2023
    1
    0 минут на чтение
    Ветеран киноиндустрии назвал стартовые сборы «Флэша» настоящей катастрофой

    В первые выходные «Флэш» собрал по всему миру всего 135,7 миллиона долларов, 55 миллионов из которых приходятся на прокат в США и Канаде.

    Это намного ниже прогнозов аналитиков и далеко от суммы, которую должен заработать фильм, чтобы окупить затраты на производство и маркетинг.

    Вот что сказал один из ветеранов индустрии:

    Картина должна была стартовать со 120 миллионов долларов в домашнем прокате. Это настоящая катастрофа.

    Источник в конкурирующей студии отметил, что такие плохие сборы могут быть связаны с тем, что у фильма нет будущего.

    Зрители не чувствуют, что им нужно потратить два часа своей жизни, потому что в будущем это не будет иметь значения.

    Еще одна проблема в том, что в апреле глава Warner Bros. Discovery назвал «Флэша» лучшим супергеройским фильмом, а в действительности это оказалось не так, что сыграло злую шутку.

    В другой конкурирующей студии это прокомментировали так:

    Они назвали его «величайшим фильмом о супергероях». Если это не так, то вы обречены на провал. В этой индустрии лучше меньше обещать и больше делать.

    Премьера «Флэша» состоялась 16 июня. Ленту встретили прохладно как критики, так и зрители.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Фэнтези-книги с летним настроением
    0
    45671
    Фэнтези-книги с летним настроением

    Для тех, у кого в организме дефицит солнца и позитива.

    «Чёрное зеркало», 6 сезон: мультивселенная Чарли Брукера и «Красное зеркало»
    0
    91026
    «Чёрное зеркало», 6 сезон: мультивселенная Чарли Брукера и «Красное зеркало»

    Сериал отходит от темы технологий в сторону хоррора.

    «Ведьмак»: вспоминаем сюжет к выходу третьего сезона
    0
    148897
    Сериал «Ведьмак»: вспоминаем сюжет к выходу третьего сезона

    Сериал отошёл от первоисточника, поэтому было бы неплохо вспомнить, что там происходит.

    «Секретное вторжение»: всё о комиксе и сериале. Сюжет, персонажи, первые отзывы, отличия 4
    0
    196652
    «Секретное вторжение»: комикс и сериал. Сюжет, персонажи, первые отзывы, отличия

    Какие события происходили в одноимённом комиксе, чего ждать от сериала и чем будут отличаться шоу и первоисточник.

    Замиль Ахтар о «Стальных богах» 1
    0
    248259
    Замиль Ахтар о «Стальных богах»

    Мрачное эпическое фэнтези, вдохновленное Крестовыми походами, мифами Ближнего Востока и хоррорами Лавкрафта

    Бороздим бескрайние моря в 83-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    504623
    Бороздим бескрайние моря в 83-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Что можно почитать и во что можно поиграть, если все фильмы о морских разбойниках засмотрены до дыр.

    «Доктор Кто»: что ждёт сериал в ближайшие годы? Возвращение Теннанта и не только 14
    0
    304496
    «Доктор Кто»: что ждёт сериал в ближайшие годы? Возвращение Теннанта и не только

    Возвращение старой команды, фонтан новых идей, спецэпизоды и многое другое.

    Космонавтика — женского рода! Долгая дорога женщин на орбиту 11
    0
    604743
    Космонавтика — женского рода! Долгая дорога женщин на орбиту

    Почему NASA долго не воспринимали идею астронавток всерьёз, и как сейчас обстоят дела с женщинами в космосе.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить