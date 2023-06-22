Ветеран киноиндустрии назвал стартовые сборы «Флэша» настоящей катастрофой

В первые выходные «Флэш» собрал по всему миру всего 135,7 миллиона долларов, 55 миллионов из которых приходятся на прокат в США и Канаде.

Это намного ниже прогнозов аналитиков и далеко от суммы, которую должен заработать фильм, чтобы окупить затраты на производство и маркетинг.

Вот что сказал один из ветеранов индустрии:

Картина должна была стартовать со 120 миллионов долларов в домашнем прокате. Это настоящая катастрофа.

Источник в конкурирующей студии отметил, что такие плохие сборы могут быть связаны с тем, что у фильма нет будущего.

Зрители не чувствуют, что им нужно потратить два часа своей жизни, потому что в будущем это не будет иметь значения.

Еще одна проблема в том, что в апреле глава Warner Bros. Discovery назвал «Флэша» лучшим супергеройским фильмом, а в действительности это оказалось не так, что сыграло злую шутку.

В другой конкурирующей студии это прокомментировали так:

Они назвали его «величайшим фильмом о супергероях». Если это не так, то вы обречены на провал. В этой индустрии лучше меньше обещать и больше делать.

Премьера «Флэша» состоялась 16 июня. Ленту встретили прохладно как критики, так и зрители.