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    Видео: дайджест осенних новинок из мира настольных игр

    25 октября 2023
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    25.10.2023
    2918
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    Наши друзья из Hobby World опубликовали ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о новинках и свежих дополнениях из мира настольных игр.

    В видео попали королевская битва «Неон», «Ticket to Ride: Легенды Запада», детектив «Прослушка» и не только.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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