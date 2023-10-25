Видео: дайджест осенних новинок из мира настольных игр

Наши друзья из Hobby World опубликовали ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о новинках и свежих дополнениях из мира настольных игр.

В видео попали королевская битва «Неон», «Ticket to Ride: Легенды Запада», детектив «Прослушка» и не только.