Вслед за Disney свои премьеры перенесли Sony и Paramount — «Человека-Паука 3» и «Тихое место 2»

Почти сразу после объявления Disney о масштабных переносах кинотеатральных премьер своими планами поделились Sony и Paramount.
Записывайте в календарики:
- Третий фильм про Человека-Паука отложили на месяц — теперь он выйдет 17 декабря 2021-го вместо 5 ноября. Первоначально его хотели и вовсе выпустить 16 июля, но на съёмки остаётся слишком мало времени.
- Сиквел «Тихого места» ждём в кинотеатрах 23 апреля 2021-го (первая дата была на 8 марта, следующая — на 23 сентября).
- «Топ Ган: Маверик» — 2 июля 2021-го (первая дата была на лето 2020-го, а потом на декабрь).
- Комедия «Чудаки» — 3 сентября 2021 года (первая дата была на июль 2021-го).
- Фэнтези «Ученик тигра» — 10 февраля 2023 года (первая дата была на 11 февраля 2022-го).
Кроме того, в расписании появились:
- Сиквел «Соника в кино» — он теперь запланирован на 8 апреля 2022-го.
- Драма «Под настилом» — 22 июля 2022-го.
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