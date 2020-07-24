    3
    Новости

    Вслед за Disney свои премьеры перенесли Sony и Paramount — «Человека-Паука 3» и «Тихое место 2»

    24 июля 2020
    Кот-император
    24.07.2020
    2784
    0 минут на чтение
    Вслед за Disney свои премьеры перенесли Sony и Paramount — «Человека-Паука» и «Тихое место»

    Почти сразу после объявления Disney о масштабных переносах кинотеатральных премьер своими планами поделились Sony и Paramount.

    Записывайте в календарики:

    • Третий фильм про Человека-Паука отложили на месяц — теперь он выйдет 17 декабря 2021-го вместо 5 ноября. Первоначально его хотели и вовсе выпустить 16 июля, но на съёмки остаётся слишком мало времени.
    • Сиквел «Тихого места» ждём в кинотеатрах 23 апреля 2021-го (первая дата была на 8 марта, следующая — на 23 сентября).
    • «Топ Ган: Маверик» — 2 июля 2021-го (первая дата была на лето 2020-го, а потом на декабрь).
    • Комедия «Чудаки» —  3 сентября 2021 года (первая дата была на июль 2021-го).
    • Фэнтези «Ученик тигра» — 10 февраля 2023 года (первая дата была на 11 февраля 2022-го).

    Кроме того, в расписании появились:

    • Сиквел «Соника в кино» — он теперь запланирован на 8 апреля 2022-го.
    • Драма «Под настилом» — 22 июля 2022-го.
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Книжные новинки 2020: ужасы, мистика, странная фантастика и магический реализм 1
    0
    7934
    Адам Нэвилл «Никто не уйдет живым»: хоррор про человеческую жестокость, одиночество и призраков

    Добротный хоррор, сочетающий реалистичные ужасы со сверхъестественными.

    Аниме «Здравствуй, мир»: назначь свидание, чтобы спасти будущее 2
    0
    71272
    Аниме «Здравствуй, мир»: назначь свидание, чтобы спасти будущее

    Милое, но очень стандартное аниме, в котором интереснее следить не за романтической историей главных героев, а за их противником.

    Сериал «Дивный новый мир»: Хаксли такое и не снилось! 7
    0
    72368
    Сериал «Дивный новый мир»: Хаксли такое и не снилось!

    Как изменились герои романа? Что осталось от его философии? И как напугать сексом поколение «Тиндера»?

    Капитан Харлок: аниме, манга и философия космического пирата 14
    0
    134250
    Капитан Харлок: аниме, манга и философия космического пирата

    Харлок — один из самых известных героев аниме. Но, возможно, и один из самых неизвестных…

    Комикс «Джо Варвар»: умирающий герой двух миров
    0
    130684
    Комикс «Джо Варвар»: умирающий герой двух миров

    Рассказ Гранта Моррисона о ежедневной борьбе, которую никто не видит.

    Лучшая фантастика с Большого фестиваля мультфильмов
    0
    178908
    Лучшая фантастика с Большого фестиваля мультфильмов

    Космос, роботы и стиральные машины: от оскаровской классики до нашумевших премьер.

    Филип Пулман «Тайное содружество». Читаем первую главу
    0
    192640
    Филип Пулман «Тайное содружество»: продолжение «Тёмных начал». Читаем первую главу

    Книга начинается с переживаний повзрослевшей Лиры — она ссорится со своим деймоном Пантелеймоном. И не подозревает, что вокруг неё начинают плести новый заговор…

    Склад 1
    0
    249379
    Автор антиутопии «Склад» предостерегает о ближайшем будущем

    Роб Харт рассказывает о своем романе, источниках вдохновения и злободневных проблемах, которые легли в основу сюжета.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить