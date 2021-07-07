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    Новости

    «Я никогда не буду служить» — Сильвана бросила вызов Тюремщику в новом ролике по WoW

    7 июля 2021
    07.07.2021
    771
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    «Я никогда не буду служ

    В World of Warcraft: Shadowlands стартовал второй сезон, а вместе с этим появился сюжетный ролик из финала рейда «Святилище Господства».

    Судя по всему, Тюремщик, Андуин Ринн и Сильвана Ветрокрылая одержали победу на героями Азерота. Тем не менее речь Зоваала заставляет бывшую предводительницу Орды выступить против него: она пытается сразить его, однако терпит неудачу. Тюремщик в благодарность за помощь возвращает Сильване частичку ее души, некогда похищенную Артасом, а затем оставляет ее на растерзание Джайне, Траллу и Болвару Фордрагону.

    Вероятно, чуть больше света на ситуацию прольет роман «Сильвана» Кристи Голден, который выйдет 9 ноября 2021 года.

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     Дмитрий Кинский |  19.11.2020

    Дополнение выйдет 24 ноября.

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