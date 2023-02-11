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    Новости

    Завершились съёмки фильма Пола У. С. Андерсона по рассказу Джорджа Мартина — с Милой Йовович и Дэйвом Батиста

    11 февраля 2023
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    11.02.2023
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    1 минута на чтение
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    Джордж Р. Р. Мартин сообщил о завершении съёмок фильма «В потерянных землях» по его одноимённому рассказу. Оригинальная история посвящена Леди Меланж, которая очень хотела научиться менять свой облик, стать оборотнем. С этим желанием она пришла к волшебнице Серой Элис, «у которой можно купить всё, что только пожелаешь». Фильм несколько расширит этот сюжет — вместе с бродягой Бойсом Элис отправится в Потерянные земли, где им предстоит столкнуться с демонами и людьми, познать природу добра и зла, долга и амбиций, любви и потери. Элис воплотит Мила Йовович («Обитель зла», «Охотник на монстров»), а Бойса исполнит Дейв Батиста («Армия мертвецов», «Стражи галактики»).

    Джордж Мартин написал в своём блоге:

    Мы только что начали процесс постпродакшна. Предстоит ещё немало поработать над спецэффектами и много другой работы, так что, скорее всего, фильм появится в кинотеатрах не раньше 2024 года.

    Сценаристом и режиссёром выступил Пол У. С. Андерсон, снявший «Обитель зла». Продюсером стал Джереми Болт, работавший с Андерсоном над «Обителью зла», а партнёром выступит производственная компания Dream Bros Entertainment.

    Мартин отмечает, что всегда хотел написать больше рассказов о Серой Элис или даже целый сборник.

    Увы, по какой-то причине я так и не написал второй рассказ о Серой Элис. Почему? Будь я проклят, если знаю. Это было давно. Хотя мне всегда нравился этот персонаж.

    Вместе с фильмом выйдет графический роман, который будет включать оригинальный рассказ на 6000 слов и исследовать «более крупный, тёмный и масштабный мир фильма». Мартин отметил:

    И кто знает? Если боги будут благосклонны, и «В потерянных землях» окажется хитом, тогда, возможно, нам всё-таки удастся рассказать о дальнейших приключениях Серой Элис. У меня где-то здесь лежит список идей…

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