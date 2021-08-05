«Звездные войны: Бракованная партия» продлили на второй сезон

Disney продлила «Звездные войны: Бракованная партия» (в оригинале Star Wars: The Bad Batch) на второй сезон.

При этом первый еще даже не закончился, финал будет в двух эпизодах: первый выйдет 6 августа, а второй — 13 числа.

Мультсериал вернется на экраны в 2022 году — точной даты пока нет.