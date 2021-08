«Звездные войны: Бракованная партия» продлили на второй сезон

Disney продлила «Звездные войны: Бракованная партия» (в оригинале Star Wars: The Bad Batch) на второй сезон.

При этом первый еще даже не закончился, финал будет в двух эпизодах: первый выйдет 6 августа, а второй — 13 числа.

Мультсериал вернется на экраны в 2022 году — точной даты пока нет.

Star Wars: @TheBadBatch will return for a second season in 2022. Prepare for the two part finale of season one starting tomorrow, only on @DisneyPlus. #TheBadBatch pic.twitter.com/TOs5Lh34bT

— Star Wars (@starwars) August 5, 2021