«Звездные войны: Бракованная партия» продлили на второй сезон

Disney продлила «Звездные войны: Бракованная партия» (в оригинале Star Wars: The Bad Batch) на второй сезон.
При этом первый еще даже не закончился, финал будет в двух эпизодах: первый выйдет 6 августа, а второй — 13 числа.
Мультсериал вернется на экраны в 2022 году — точной даты пока нет.
Star Wars: @TheBadBatch will return for a second season in 2022. Prepare for the two part finale of season one starting tomorrow, only on @DisneyPlus. #TheBadBatch pic.twitter.com/TOs5Lh34bT
— Star Wars (@starwars) August 5, 2021
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Алексей Ионов | 16.05.2021
Вышел ли из сериала достойный преемник «Войн клонов» и стоит ли ненавидеть Омегу?
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