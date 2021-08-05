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    Новости

    «Звездные войны: Бракованная партия» продлили на второй сезон

    5 августа 2021
    05.08.2021
    340
    0 минут на чтение
    «Звездные войны: Бракованная партия» продлили на второй сезон

    Disney продлила «Звездные войны: Бракованная партия» (в оригинале Star Wars: The Bad Batch) на второй сезон.

    При этом первый еще даже не закончился, финал будет в двух эпизодах: первый выйдет 6 августа, а второй — 13 числа.

    Мультсериал вернется на экраны в 2022 году — точной даты пока нет.

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     Алексей Ионов |  16.05.2021

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