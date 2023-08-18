Изучаем «Задачу трёх тел» и творчество Лю Цысиня в 92-м выпуске «Фантастического подкаста»

Три автора «Мира фантастики» наконец-то собрались, чтобы поговорить о трёх телах китайского фантаста Лю Цысиня. Книги обсуждают редактор сайта Александр Стрепетилов, бренд-менеджер «Эксмо» Дмитрий Злотницкий и популяризатор космонавтики и публицист Кирилл Размыслович.
- Как мы познакомились с романами?
- Почему они стали популярны сперва в США, а потом и в России?
- Какой момент в «Тёмном лесу» можно назвать самым кринжовым?
- Почему в романе «Вечная жизнь Смерти» любимый персонаж — это главный злодей?
- Китайская экранизация «Задачи трёх тел» — самая точная?
- Будущая экранизация от Netflix: за и против
Дополнительные ссылки
- «В память о прошлом Земли»: как читать трилогию Лю Цысиня и не остаться разочарованными
- Инсайдер: персонажи и подробности сериала «Задача трёх тел»
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Автор
Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.
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Александр Ремизов
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