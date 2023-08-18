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    #Китай #космическая фантастика

    Изучаем «Задачу трёх тел» и творчество Лю Цысиня в 92-м выпуске «Фантастического подкаста»

    18 августа 2023
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    18.08.2023
    52976
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    #Китай #космическая фантастика
    Изучаем «Задачу трёх тел» и творчество Лю Цысиня в 92-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Три автора «Мира фантастики» наконец-то собрались, чтобы поговорить о трёх телах китайского фантаста Лю Цысиня. Книги обсуждают редактор сайта Александр Стрепетилов, бренд-менеджер «Эксмо» Дмитрий Злотницкий и популяризатор космонавтики и публицист Кирилл Размыслович.

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    • Почему они стали популярны сперва в США, а потом и в России?
    • Какой момент в «Тёмном лесу» можно назвать самым кринжовым?
    • Почему в романе «Вечная жизнь Смерти» любимый персонаж — это главный злодей?
    • Китайская экранизация «Задачи трёх тел» — самая точная?
    • Будущая экранизация от Netflix: за и против

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    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.
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