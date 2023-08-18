Изучаем «Задачу трёх тел» и творчество Лю Цысиня в 92-м выпуске «Фантастического подкаста»

Три автора «Мира фантастики» наконец-то собрались, чтобы поговорить о трёх телах китайского фантаста Лю Цысиня. Книги обсуждают редактор сайта Александр Стрепетилов, бренд-менеджер «Эксмо» Дмитрий Злотницкий и популяризатор космонавтики и публицист Кирилл Размыслович.

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Китайская экранизация «Задачи трёх тел» — самая точная?

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