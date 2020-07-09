Disney отменит новую трилогию «Звёздных войн»? Опровергаем слухи

На прошлой неделе в сети разошёлся слух, будто в Disney недовольны трилогией сиквелов «Звёздных войн» и планируют перенести её из действующего канона в разряд «Легенд», в компанию к Расширенной вселенной. Будет считаться, что события этих фильмов разворачивались в параллельной вселенной, — а саму идею мультивселенной в «Звёздные войны» введут благодаря концепции, упомянутой несколько лет назад в сериале «Повстанцы». Якобы теперь в далёкой-далёкой галактике будет бесконечное множество альтернативных миров, прямо как в Marvel и DC.

По тем же слухам, в Lucasfilm бушует настоящая гражданская война. Президент компании Кэтлин Кеннеди сопротивляется отмене трилогии, потому что это противоречит её главной цели — пропаганде идей SJW. Борьбу с Кеннеди возглавляют шоураннеры «Мандалорца» Джон Фавро и Дэйв Филони. Заручившись поддержкой Боба Айгера (кстати, по этой версии он ушёл в отставку, только чтобы досадить Кеннеди), Фавро и Филони забаррикадировались на съёмочной площадке «Мандалорца», отказываются пускать Кеннеди в монтажную и отстреливаются использованными подгузниками Малыша Йоды.

Эти слухи настолько абсурдны, что, казалось бы, поверить в них могут только самые упёртые ненавистники диснеевской трилогии. Но после того, как ссылки на соответствующую новость стали всё чаще мелькать в русскоязычных соцсетях и изданиях, мы сочли своим долгом объяснить, почему эти слухи не заслуживают внимания.

Зачем отменять трилогию?

Нужно быть полными идиотами, чтобы отправить в утиль трилогию фильмов, на производство и маркетинг которой было потрачено около миллиарда долларов и которая заработала в прокате свыше четырёх миллиардов. Да, ни «Последним джедаям», ни «Скайуокер: Восход» не удалось повторить кассовых успехов «Пробуждения Силы», а продажи игрушек с новыми персонажами не оправдывают ожиданий. Но прямо сейчас трилогия сиквелов продолжает приносить Disney деньги благодаря релизам в цифре и на физических носителях. Этот год и так сулит Мышиному королевству рекордные убытки из-за пандемии COVID-19, зачем же перекрывать те источники дохода, которые ещё остались?

Кроме того, списание сиквельной трилогии в разряд «Легенд» равносильно репутационному самоубийству. Оно подрывает веру в будущие проекты компании, обесценивает её активы, а заодно чревато проблемами с самой лояльной частью аудитории — теми фанатами, кому сиквелы понравились. Такие есть, и их немало.

Даже если в Disney настолько недовольны результатами сиквельной трилогии, что не видят перспектив в её дальнейшем развитии, им попросту не нужно ничего с ней делать. Прямо сейчас у Lucasfilm хватает новых проектов, действие которых никак не связано с сиквелами: «Мандалорец», сериалы о Кассиане Андоре и Оби-Ване, фильмы от Кевина Файги и Тайки Вайтити, межиздательский проект «Расцвет Республики» и видеоигра «Звёздные войны: Эскадрильи». Контента столько, что уже через несколько лет воспоминания о седьмом, восьмом и девятом эпизодах станут смутными и размытыми.

Ну и последнее: Lucasfilm — это вертикально управляемая компания. Кеннеди напрямую подчиняется Айгеру и главе Walt Disney Studios Алану Хорну, но внутри Lucasfilm ей принадлежит вся полнота власти. Ни один проект не получает зелёного света без её одобрения. Президент Lucasfilm безжалостно расправляется с инакомыслием — один список уволенных режиссёров чего стоит. Представить, что в таких условиях в недрах компании пышно цветёт оппозиция, а подчинённые запрещают президенту появляться на съёмочной площадке главного проекта студии, решительно невозможно.

Конвента не будет

Некоторые источники называют косвенным свидетельством скорого увольнения Кеннеди перенос конвента Star Wars Celebration сразу на два года — с августа 2020-го на 2022-й. Но из культурных мероприятий, запланированных на этот год, в установленные сроки прошёл разве что книжный фестиваль «Красная площадь». Остальные крупные и мелкие фестивали массово отменяются, переносятся на более поздние даты или в онлайн-формат — Comic-Con, Dragon Con, «Игромир», «Игрокон»… Почему Celebration должно быть исключением?

Сейчас в США больше всего заболевших COVID-19 в мире — их число перемахнуло уже за три миллиона человек. Пандемия и не думает замедляться: за последние дни Штаты несколько раз обновили рекорд по приросту новых случаев в день. В Калифорнии, где должен был пройти фестиваль, «корону» подцепили уже 278 тысяч человек — больше только в Нью-Йорке. Оснований полагать, что через месяц пандемия замедлится и можно будет проводить массовые мероприятия на 65 тысяч человек (столько посетило конвент в прошлом году), нет.

Кому-то может показаться подозрительным перенос сразу на два года. Но ведь и следующий полнометражный фильм по «Звёздным войнам» выйдет как раз в 2022 году. Видимо, именно на Celebration начнётся его рекламная кампания.

Источник слухов

Обилию неподтвержденных новостей и слухов по «Звёздным войнам» мы обязаны секретности, царящей в Lucasfilm. Компания до последнего умалчивает даже о тех новостях, которые уже известны всем. Это создаёт благодатную почву для сливов, утечек и инсайдов. Но важно знать, откуда поступает информация.

Одно дело, когда эксклюзивными инсайдами делятся источники авторитетных изданий вроде Variety, Hollywood Reporter или Deadline. У их журналистов столько связей внутри индустрии, что они просто обязаны знать десяток-другой секретов, это вопрос профпригодности.

Заслуживают внимания и сайты вроде Making Star Wars. Создатель портала Джейсон Уорд сделал себе имя на сборе информации о находящихся в разработке проектах по «Звёздным войнам». На его счету немало подтвердившихся сливов. К сожалению, вряд ли мы в скором времени услышим новый инсайд от Making Star Wars — Уорд замешан в скандале, и от сотрудничества с ним уже отказалось большинство коллег.

Третья категория утечек наименее надёжна — это анонимные сливы на Reddit. По идее, любой дурак может анонимно написать всё, что ему заблагорассудится. И всё же за последние годы на портале появились достаточно точные пересказы заключительного сезона «Игры престолов», девятого эпизода «Звёздных войн» и отвергнутого сценария Колина Треворроу к тому же эпизоду.

Но есть и ещё один источник «утечек» — видеоблогеры. Каждые несколько дней они выкладывают на YouTube сенсационные эксклюзивы, которые на поверку оказываются потоком ничем не подтверждённого бреда с кликбейтным заголовком. И наш сегодняшний слух именно отсюда.

Его основной источник — влогер Dicktor von Doomcock, будущий правитель Земли, а по совместительству «известный» критик популярной культуры и инсайдер. Личность, внешность и даже возраст влогера окутаны тайной — в своих видео Думкок появляется в шлеме доктора Дума и пользуется программой для изменения голоса.

Названия и описания его роликов сулят сенсационные подробности, полные таких деталей, будто Думкок лично бывал на совещаниях в Disney и Lucasfilm. Разумеется, все видео сопровождаются дисклеймером, что это лишь слухи, но сформулировано это примерно так:

Я узнал из нескольких полностью заслуживающих доверия источников, что именно это сейчас и происходит в кулуарах Lucasfilm. Я на сто процентов уверен, что так оно и есть, но все же советую относиться к информации со скепсисом. Ах да, а ещё всё это может и не сбыться, потому что тёмные силы всячески мешают силам добра одержать верх.

По сути, такой дисклеймер нужен, чтобы отбиваться от будущих обвинений во лжи, когда информация из ролика ожидаемо не подтвердится. Впрочем, Думкок выпускает столько контента, что о содержании его предыдущих видео большинство забывает уже на следующей неделе.

Можно ли ему верить?

Про Думкока иногда пишут, что его предыдущие сливы частенько оказывались правдой. Это не так. Думкок регулярно выкладывал полную чушь, а если в его видео и проскальзывали реальные факты, они не были эксклюзивными — об этом писали и другие.

Зато провалы Думкока можно перечислять бесконечно. Он утверждал, что Marvel сократит до нуля роль Капитана Марвел в четвёртых «Мстителях» (ложь), что тестовые показы девятого эпизода обернулись жутким провалом (Lucasfilm не проводит тестовых показов). Sony якобы пыталась выйти из сделки с Marvel, потому что Файги хотел, чтобы в третьем «Пауке» Капитан Марвел вытерла Паучком пол (взрослая женщина насилует подростка — это скорее к Brazzers, чем к Marvel), а Айгер и Хорн вообще разорвали контракт с Бри Ларсон, потому что она «страшная и деревянная» (ну да, именно в таких выражениях).

Иногда «находки» Думкока и вовсе оказываются заведомой ложью. Так, в прошлом месяце он наехал на Дэйва Филони за его выступление четырёхлетней давности, в котором Дэйв резко отозвался о фанатах. Думкок заявил, что видео слили в сеть недавно… вот только оно уже четыре года как доступно на официальном YouTube-канале «Звёздных войн».

Что касается сливов к сюжету девятого эпизода, то всего за месяц до премьеры фильма Думкок утверждал, что:

На Экзоголе Рей поджидал настоящий Палпатин, а возле Эндора погиб клон.

На Экзоголе Рей поджидал настоящий Палпатин, а возле Эндора погиб клон. Рыцари Рен — клоны.

Рыцари Рен — клоны. И Мэтт Смит тоже клон. Клон молодого Императора, который тусуется вместе с ним.

И Мэтт Смит тоже клон. Клон молодого Императора, который тусуется вместе с ним. Палпатин специально развалил Империю, а теперь хочет выполнить приказ 67 и развалить вообще всё.

Палпатин специально развалил Империю, а теперь хочет выполнить приказ 67 и развалить вообще всё. Хакс объединяет силы с Леей и возглавляет атаку на флот Палпатина.

Хакс объединяет силы с Леей и возглавляет атаку на флот Палпатина. «Тысячелетний сокол» взрывается с Лэндо, Чуи, Леей и дроидами на борту.

Помните что-нибудь подобное? Вот и мы нет.

Так что байки Думкока про гражданскую войну в Lucasfilm, про то, что Кеннеди запретили появляться на съёмочной площадке «Мандалорца», про то, что Лесли Хедланд наняли специально, чтобы создать женскую версию «Мандалорца» с Сабин в главной роли, — полная чушь. Порой Думкок так увлекается, что противоречит сам себе. В одном ролике он утверждает, что Айгера выставили из Disney пинком под зад, а Кеннеди хочет сделать Малыша Йоду девочкой, а в другом — что Боб ушёл сам, чтобы досадить Кеннеди, а та намеревается превратить Малыша Йоду в реинкарнацию самого Йоды.

Думкок прекрасно знает своего зрителя и дает ему нужный контент. Его аудитория — люди, которые не просто ненавидят диснеевские «Звёздные войны», но считают, что они существуют исключительно для пропаганды прогрессивной повестки. Думкок убеждает их, что Кеннеди воюет с патриархальными ценностями (так воюет, что в «Звёздных войнах» только в 2019 году появились женщины-режиссёры, причём в якобы оппозиционном «Мандалорце»), но в Lucasfilm ещё есть защитники традиций. Вот только в других видео те же защитники превращаются в приспешников «зла». А что, удобно, всё равно никто не помнит, что ты нёс на прошлой неделе.

К сожалению, такой контент пользуется спросом. Число просмотров подобных сенсаций варьируется от десятков тысяч до полумиллиона. И кто-то из зрителей искренне верит в то, что услышал. Мы живём в эпоху полуправды, пропаганды и фейковых новостей, и последнее, что нам нужно, — ещё один идиот, намеренно вводящий людей в заблуждение ради просмотров и донатов. Таких людей лучше сторониться, о таких людях надо предупреждать. Не ведитесь на фейки и будьте здоровы.