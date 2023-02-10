Amazon продлил киберпанк-сериал «Периферийные устройства» по роману Гибсона на второй сезон

Amazon продлил экранизацию киберпанк-романа Уильяма Гибсона «Периферийные устройства» на второй сезон. К работе над продолжением вернётся вся основная команда, включая продюсеров Лизу Джой и Джонатана Нолана, шоураннера Скотта Смита и режиссёра Винченцо Натали.

Первый сезон стартовал в октябре 2022-го. Критики шоу приняли прохладно — средний балл составил 57. Зрителям сериал понравился немного больше — рейтинг на Metacritic равен 6,3, а на IMDb уже 7,7.

Шоу рассказывало о девушке Флинн (Хлоя Грейс Морец), которая по волею случая начинает тестировать новую VR-разработку. Действие странной видеоигры разворачивается в Лондоне конца XXI века. Со временем Флинн начинает подозревать, что события игры происходят в реальности. С этого и начинаются попытки героини распутать клубок заговора.