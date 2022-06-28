«Амедиатека» анонсировала выход четвёртого сезона «Мира Дикого Запада»

«Амедиатека» неожиданно анонсировала у себя на сервисе выход четвёртого сезона научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада». Сериал стартует 30 июня. Стриминг сопроводил анонс русскоязычным постером:
Ранее в сети появился локализованный постер «Дома Дракона» — другого сериала HBO. На момент его публикации «Амедиатека» дополнительных комментариев не давала.
А ранее на сервисе появились три серии шоу «Наш флаг означает смерть», выход которого приостановили в марте.
Представители сервиса заявили, что «скоро будут новости».
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