CD Projekt RED анонсировала сбор средств на мангу про Ведьмака-ронина

CD Projekt RED анонсировала новую кампанию по сбору на Kickstarter — это будет манга про ведьмака Геральта под названием The Witcher: Ronin. Старт кампании намечен на 7 сентября.

Манга состоит из 100 страниц. Её авторами будут Рафала Яки, один из создателей Gwent и автор будущего аниме по Cyberpunk 2077, и Хатая, японский иллюстратор. Манга расскажет отдельную историю «Другой мир», не имеющую отношения к сюжетным линиям видеоигр. Save the date! The Witcher: Ronin Kickstarter campaign will launch at noon CEST on Sept. 7th: https://t.co/HG37FYAyTB We have a special bonus for everybody who pledges within the first 24h — a 12cm tall collector's miniature depicting an epic fight between Geralt and Tengu ⚔️ pic.twitter.com/LkgAfT7xK8 — The Witcher (@witchergame) September 2, 2021

CD Projekt анонсировала мангу о ведьмаке в японском сеттинге ещё в июле на фестивале WitcherCon. Тогда автор Яки поделился деталями проекта в интервью порталу IGN.

Он объяснил, что история не будет рассказывать о том, как Геральт становится попаданцем из своего мира в Японию с помощью магии. Яки вдохновлялся такими мультипликационными фильмами как «Супермен: Красный Сын» и «Бэтмен-Ниндзя» и аналогичным образом решил поместить знакомого нам героя Геральта в другой сеттинг. Поскольку японский фольклор богат на монстров, то для ведьмака там непременно найдётся работа. По сюжету Геральт будет охотником на монстров в древней Японии, и ему предстоит охота на загадочное снежное существо Юки Онну.

Все, кто поддержат кампанию в первые 24 часа, получат специальный подарок — коллекционную фигурку. Она имеет высоту в 12 см и изображает битву Геральта с Тэнгу — крылатым существом из японской мифологии.

Некоторые страницы из манги: