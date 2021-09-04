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    Новости

    CD Projekt RED анонсировала сбор средств на мангу про Ведьмака-ронина

    4 сентября 2021
    04.09.2021
    458
    1 минута на чтение
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    CD Projekt RED анонсировала новую кампанию по сбору на Kickstarter — это будет манга про ведьмака Геральта под названием The Witcher: Ronin. Старт кампании намечен на 7 сентября.

    Манга состоит из 100 страниц. Её авторами будут Рафала Яки, один из создателей Gwent и автор будущего аниме по Cyberpunk 2077, и Хатая, японский иллюстратор. Манга расскажет отдельную историю «Другой мир», не имеющую отношения к сюжетным линиям видеоигр.

    CD Projekt анонсировала мангу о ведьмаке в японском сеттинге ещё в июле на фестивале WitcherCon. Тогда автор Яки поделился деталями проекта в интервью порталу IGN.
    Он объяснил, что история не будет рассказывать о том, как Геральт становится попаданцем из своего мира в Японию с помощью магии. Яки вдохновлялся такими мультипликационными фильмами как «Супермен: Красный Сын» и «Бэтмен-Ниндзя» и аналогичным образом решил поместить знакомого нам героя Геральта в другой сеттинг. Поскольку японский фольклор богат на монстров, то для ведьмака там непременно найдётся работа. По сюжету Геральт будет охотником на монстров в древней Японии, и ему предстоит охота на загадочное снежное существо Юки Онну.
    Все, кто поддержат кампанию в первые 24 часа, получат специальный подарок — коллекционную фигурку. Она имеет высоту в 12 см и изображает битву Геральта с Тэнгу — крылатым существом из японской мифологии.
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    Некоторые страницы из манги:

    CD Projekt RED анонсировала сбор средств на мангу про Ведьмака-ронина CD Projekt RED анонсировала сбор средств на мангу про Ведьмака-ронина 2CD Projekt RED анонсировала сбор средств на мангу про Ведьмака-ронина 1

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