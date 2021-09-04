CD Projekt RED анонсировала сбор средств на мангу про Ведьмака-ронина

CD Projekt RED анонсировала новую кампанию по сбору на Kickstarter — это будет манга про ведьмака Геральта под названием The Witcher: Ronin. Старт кампании намечен на 7 сентября.
Манга состоит из 100 страниц. Её авторами будут Рафала Яки, один из создателей Gwent и автор будущего аниме по Cyberpunk 2077, и Хатая, японский иллюстратор. Манга расскажет отдельную историю «Другой мир», не имеющую отношения к сюжетным линиям видеоигр.
Save the date! The Witcher: Ronin Kickstarter campaign will launch at noon CEST on Sept. 7th: https://t.co/HG37FYAyTB
We have a special bonus for everybody who pledges within the first 24h — a 12cm tall collector's miniature depicting an epic fight between Geralt and Tengu ⚔️ pic.twitter.com/LkgAfT7xK8
— The Witcher (@witchergame) September 2, 2021
Некоторые страницы из манги:
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