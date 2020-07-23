Что почитать: реальный мир Толкина, сценарий «Благих знамений» и сборник комиксов Джо Хилла

В рубрике «Что почитать» — три необычных анонса. АСТ готовит сценарий сериала «Благие знамения» и путеводитель по Средиземью, а fanzon купил права на сборник комиксов Джо Хилла.
Джон Гарт
Реальный мир легендарного Средиземья
Книга выходит в серии «Легендариум Средиземья», автор — специалист по творчеству Толкина, ранее он выпустил книгу «Толкин и Великая война».
Книга эта — иллюстрированное путешествие по жизни и воображению Дж. Р. Р. Толкина. Благодаря ей вы узнаете, что в облике Средиземья — фантастика, а что обязано своим появлением нашей реальности.
Предмет уникального исследования Джона Гарта — места, вдохновившие Толкина на создание миров «Властелина Колец» и «Сильмариллиона». Что послужило прототипом Шира, эльфийской долины Ривенделл и Туманных гор? Что из этого Толкин видел сам, а о чем имел представление только из книг и научных трудов?
Книга Гарта проливает свет на то, как в действительности создавался мир Толкина, и опровергает связанные с этим мифы.
Издание проиллюстрировано рисунками самого Толкина, других известных художников, а также редкими архивными изображениями и современными фотографиями: от снимков полей сражений Первой мировой войны до удивительных африканских пейзажей.
Объём — 208 страниц. Выходит в сентябре.
Англоязычные развороты:
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Она посвящена физической и метафизической природе Средиземья.
Нил Гейман
Благие знамения. Сценарий
Ещё одна новинка АСТ — сценарий сериала «Благие знамения», выходит в серии «КиноBest». Особенно актуально в свете выхода возможного второго сезона.
Сначала Терри Пратчетт и Нил Гейман написали роман о конце света, и эта книга стала популярна во всем мире. А потом Нил Гейман по просьбе Терри Пратчетта написал на основе этого романа сценарий сериала.
Получилось шесть великолепных серий о том, как демон Кроули и ангел Азирафель пытаются остановить приближающийся Армагеддон.
Некоторые повороты сюжета не вошли в окончательную версию сериала, но в этой книге вы найдете все пропущенные эпизоды (от демонического шопинга до альтернативных всадников Апокалипсиса), раскроете секреты волшебства и узнаете, как создавался сериал, главная идея которого заключалась в стремлении к невозможному. Добро пожаловать за кулисы!
Объём — 416 страниц. Выходит в сентябре.
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Также писатель не против написать еще один эпизод для «Доктора Кто».
Джо Хилл
The Graphic Novel Collection
fanzon приобрёл права на сборник комиксов фантаста Джо Хилла, куда входят как истории, изначально выходившие в формате комиксов, так и адаптации рассказов.
Что будет в сборнике:
- Kodiak с иллюстрациями Ната Джонса — история о цирковом артисте, пожирателе и жонглере огня, которому предстоит сразиться с медведем на ринге.
- The Cape — история о восьмилетнем мальчике, который после трагического случая раскрыл в себе сверхсилы и смог парить в небе. Новые возможности он решил использовать для того, чтобы расквитаться со всеми, кто его обидел. Комикс основан на одноименном рассказе Джо Хилла «Плащ» и номинировался премию Айснера.
- The Cape: 1969 — приквел к The Cape, история о капитане Чейзе, пилоте вертолета, который был сбит над территорией противника во Вьетнаме. Он и его команда борются за свою жизнь, но пулеметы и гранаты — не единственные пугающие вещи, которые скрываются в джунглях.
- Thumbprint — история по мотивам одноименной повести Хилла рассказывает о рядовой Мэллори Греннан, которая делала ужасный вещи в тюрьме Абу-Грейб. После увольнения Мэлл решила забыть о своих грехах и начать новую жизнь. Но вина отбрасывает длинную тень, убийство оставляет след, а насилие оставляет несмываемый отпечаток.
- Wraith приглашает читателей ужасающий мир рождественских приключений, где правит бессмертный маньяк Чарли Талент Мэнкс III. Комикс знакомит с его прошлым. Хилл рассказывает отдельную историю о мире NOS4A2 («Страна Рождества»), которая одновременно подойдет и для новых читателей, и порадует поклонников книги.
Права только купили, поэтому комикс придётся подождать.
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