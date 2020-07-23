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    Что почитать: реальный мир Толкина, сценарий «Благих знамений» и сборник комиксов Джо Хилла

    23 июля 2020
    Кот-император
    23.07.2020
    1203
    3 минуты на чтение

    В рубрике «Что почитать» — три необычных анонса. АСТ готовит сценарий сериала «Благие знамения» и путеводитель по Средиземью, а fanzon купил права на сборник комиксов Джо Хилла.

    Джон Гарт
    Реальный мир легендарного Средиземья

    Что почитать: реальный мир Толкина, сценарий «Благих знамений» и сборник комиксов Джо Хилла 1

    Книга выходит в серии «Легендариум Средиземья», автор — специалист по творчеству Толкина, ранее он выпустил книгу «Толкин и Великая война».

    Книга эта — иллюстрированное путешествие по жизни и воображению Дж. Р. Р. Толкина. Благодаря ей вы узнаете, что в облике Средиземья — фантастика, а что обязано своим появлением нашей реальности.

    Предмет уникального исследования Джона Гарта — места, вдохновившие Толкина на создание миров «Властелина Колец» и «Сильмариллиона». Что послужило прототипом Шира, эльфийской долины Ривенделл и Туманных гор? Что из этого Толкин видел сам, а о чем имел представление только из книг и научных трудов?

    Книга Гарта проливает свет на то, как в действительности создавался мир Толкина, и опровергает связанные с этим мифы.

    Издание проиллюстрировано рисунками самого Толкина, других известных художников, а также редкими архивными изображениями и современными фотографиями: от снимков полей сражений Первой мировой войны до удивительных африканских пейзажей.

    Объём — 208 страниц. Выходит в сентябре.

    Англоязычные развороты:

    Что почитать: реальный мир Толкина, сценарий «Благих знамений» и сборник комиксов Джо Хилла 2 Что почитать: реальный мир Толкина, сценарий «Благих знамений» и сборник комиксов Джо Хилла 4 Что почитать: реальный мир Толкина, сценарий «Благих знамений» и сборник комиксов Джо Хилла 3

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    Нил Гейман
    Благие знамения. Сценарий

    Что почитать: реальный мир Толкина, сценарий «Благих знамений» и сборник комиксов Джо Хилла 5

    Ещё одна новинка АСТ — сценарий сериала «Благие знамения», выходит в серии «КиноBest». Особенно актуально в свете выхода возможного второго сезона.

    Сначала Терри Пратчетт и Нил Гейман написали роман о конце света, и эта книга стала популярна во всем мире. А потом Нил Гейман по просьбе Терри Пратчетта написал на основе этого романа сценарий сериала.
    Получилось шесть великолепных серий о том, как демон Кроули и ангел Азирафель пытаются остановить приближающийся Армагеддон.

    Некоторые повороты сюжета не вошли в окончательную версию сериала, но в этой книге вы найдете все пропущенные эпизоды (от демонического шопинга до альтернативных всадников Апокалипсиса), раскроете секреты волшебства и узнаете, как создавался сериал, главная идея которого заключалась в стремлении к невозможному. Добро пожаловать за кулисы!

    Объём — 416 страниц. Выходит в сентябре.

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    Джо Хилл
    The Graphic Novel Collection

    Что почитать: реальный мир Толкина, сценарий «Благих знамений» и сборник комиксов Джо Хилла 6

    fanzon приобрёл права на сборник комиксов фантаста Джо Хилла, куда входят как истории, изначально выходившие в формате комиксов, так и адаптации рассказов.

    Что будет в сборнике:

    • Kodiak с иллюстрациями Ната Джонса — история о цирковом артисте, пожирателе и жонглере огня, которому предстоит сразиться с медведем на ринге.
    • The Cape — история о восьмилетнем мальчике, который после трагического случая раскрыл в себе сверхсилы и смог парить в небе. Новые возможности он решил использовать для того, чтобы расквитаться со всеми, кто его обидел. Комикс основан на одноименном рассказе Джо Хилла «Плащ» и номинировался премию Айснера.
    • The Cape: 1969 — приквел к The Cape, история о капитане Чейзе, пилоте вертолета, который был сбит над территорией противника во Вьетнаме. Он и его команда борются за свою жизнь, но пулеметы и гранаты — не единственные пугающие вещи, которые скрываются в джунглях.
    • Thumbprint — история по мотивам одноименной повести Хилла рассказывает о рядовой Мэллори Греннан, которая делала ужасный вещи в тюрьме Абу-Грейб. После увольнения Мэлл решила забыть о своих грехах и начать новую жизнь. Но вина отбрасывает длинную тень, убийство оставляет след, а насилие оставляет несмываемый отпечаток.
    • Wraith приглашает читателей ужасающий мир рождественских приключений, где правит бессмертный маньяк Чарли Талент Мэнкс III. Комикс знакомит с его прошлым. Хилл рассказывает отдельную историю о мире NOS4A2 («Страна Рождества»), которая одновременно подойдет и для новых читателей, и порадует поклонников книги.

    Права только купили, поэтому комикс придётся подождать.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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