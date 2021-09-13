Comic Con Russia и «Игромир» перенесли на 2022-й

Организаторы Comic Con Russia и «Игромир» объявили, что фестивали переносятся с 7-10 октября на 2022-й — в связи с эпидемиологической обстановкой.

Но текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют выхода. Провести Comic Con Russia в этом году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей. А это для нас самое важное. Поэтому мы ждем и готовимся ко встрече в 2022 году, точные даты сообщим позднее. Разумеется, все билеты будут действительны

В конце августа обе площадки объявили, что планируют сделать пропуск в Крокус Экспо только по QR-кодам: о проведении вакцинации, о перенесённом заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте.

Ранее свой фестиваль перенесли организаторы питерского «Старкона» — с конца августа на 30-31 октября, совместив с хэллоууинским мероприятием.