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    Джей Джей Абрамс о сиквелах «Звёздных войн»: «Урок в том, чтобы планировать как можно лучше»

    27 мая 2021
    27.05.2021
    287
    1 минута на чтение
    Джей Джей Абрамс о сиквелах «Звёздных войн»: «Урок в том, чтобы планировать как можно лучше»

    Адам Читвуд (Adam Chitwood), журналист издания Collider, пообщался с режиссёром Джей Джей Абрамсом по случаю юбилея фильма «Супер 8». Во время интервью Читвуд задал кинематографисту несколько вопросов и об опыте работы с «Звёздными войнами».

    Абрамс никак не обозначил свою позицию по поводу ухода Колина Треворроу с поста режиссёра IX эпизода (по первоначальному плану все три фильма должны были снимать разные постановщики) и по поводу изменений, которые внёс Райан Джонсон в VIII эпизод (впрочем, своё мнение уже он выражал пару лет назад, когда признался, что «„Последние джедаи“ всё усложнили»). Но он объяснил, что опыт на ТВ научил его придерживаться какого-либо плана, но при этом всегда возникают ситуации, когда какой-либо эпизодический персонаж захватывает всё внимание или срабатывают совсем иные акценты.

    Мне кажется, я усвоил этот урок несколько раз, особенно во время пандемии. Работая со сценаристами, стало ясно — урок в том, что нужно планировать как можно лучше. И нужно быть всегда готовым к неожиданностям. Непредвиденное может появиться в любой форме, и я думаю, что нет ничего важнее, чем чётко знать, куда именно вы движетесь.

    Джей Джей Абрамс, режиссёр

    Но при этом постановщик отметил, что план может встать на пути. Он не стал называть конкретные проекты, но привёл в пример, что задумка «повернулась на 180 градусов», и теперь то, что не должно работать, работает чересчур хорошо.

    Но в целом Абрамс уверен, что план всегда должен быть. И нужно быть готовым к тому, что его придётся менять на ходу.

    Вы никогда не знаете наверняка, но вот что я усвоил насчёт планирования — в некоторых случаях на собственном горьком опыте — это наиболее важная вещь, потому что в противном случае вы не знаете, на что вы настраиваетесь. Вы не знаете, на что обратить внимание.

    Джей Джей Абрамс, режиссёр

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