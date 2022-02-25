«Эксмо» представило финал «Малазанской книги павших» Эриксона. Книга выйдет в двух томах

Поклонники тёмного фэнтези, новости для вас! Издательство «Эксмо» представило финальные книги в монументальном цикле Стивена Эриксона «Малазанская книга павших» в серии «Чёрная fantasy». Спустя много лет он наконец-то будет полностью издан в России.
Десятый роман, «Увечный бог», выйдет в двух томах — первый из них запланирован на апрель, а второй появится в продаже в мае.
Обложки
Кульминация эпической «Малазанской книги павших» определит будущих властителей мира. Охотники за костями движутся в Коланс. Армия на грани мятежа. Адьюнкт Тавор же хочет бросить вызов богам — если собственные солдаты не убьют ее первыми. Форкрул Ассейлы, Законные инквизиторы, используя чудовищную силу готовятся очистить человечество, чтобы построить мир заново. А три Древних Бога готовятся освободить Корабас, Отатаралового дракона из вековечного плена. Она восстанет как сила разрушения, против которой не устоит ни один смертный.
На английском основной цикл выходил с 1999-го по 2011-й. В России его начинали издавать несколько раз: в 2004-м, в 2007-м и 2014-м. Последний выходил в серии «Чёрная fantasy», и вот, в 2022-м, в серии издают финальный роман.
«Азбука» готовит ещё одно переиздание — с переводом Ефрема Лихтенштейна, новой редактурой и в новом оформлении.
В более отдалённых планах — все повести о Бошелене и Корбале в одном томе, а также в перспективе и в своё время — The Forge of Darkness и The God Is Not Willing. Все подробности — ближе к реализации планов.
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