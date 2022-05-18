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    Новости

    Готовится новая адаптация «Лиги выдающихся джентльменов» Алана Мура

    18 мая 2022
    18.05.2022
    118
    1 минута на чтение
    Готовится новая адаптация «Лиги выдающихся джентльменов»

    Для стриминга Hulu готовится новая адаптация знаменитого комикса Алана Мура «Лига выдающихся джентльменов». Производством занимается 20th Century Studios.

    Фильм пока на очень ранних этапах продакшена, пока у него есть только сценарист — Джастин Хэйс («Лекарство от здоровья», «Одинокий рейнджер», «Красный воробей»). Авторы обещают, что новая адаптация будет ближе к первоисточнику, чем картина Стивена Норрингтона 2003 года.

    Оригинальный комикс рассказывал о команде выдающихся личностей, собранных для защиты Британской империи. В неё входили персонажи классических литературных произведений XIX — начала XX веков: Мина Харкер, капитан Немо, Аллан Квотермейн, Доктор Джекил, Хоули Гиффин, Фу Манчу, Майкрофт Холмс и другие.

    Даты выхода у фильма пока нет.

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