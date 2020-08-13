Космические чтения «Модели для сборки» пройдут 12 сентября — в «Планетарии №1» Санкт-Петербурга

Передача «Модель для сборки» снова выходит в оффлайн. На этот раз команда чтеца Влада Коппа, литературного редактора Сергея Чекмаева и диджеев Михаила Габовича и Андрея Addison выступят в «Планетарии №1» Санкт-Петербурга.
Будут читать «мужскую» и «женскую» фантастику (обещают, что победит дружба!), и первую будет представлять Леонид Каганов. Слушать программу можно будет в специальных наушниках. А на куполе покажут фантастические фоны.
- Дата — 12 сентября
- Адрес — Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц
- Телефоны — 8 (812) 407-17-31, +7 (926) 234-16-06
- Вход открыт в 20.15, начало основной программы — 20.45
- Билеты от 1000 рублей (на пуфике — 1600)
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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