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    Новости | Промо

    Космические чтения «Модели для сборки» пройдут 12 сентября — в «Планетарии №1» Санкт-Петербурга

    13 августа 2020
    Кот-император
    13.08.2020
    1932
    0 минут на чтение
    Космические чтения «Модели для сборки» пройдут 12 сентября — в «Планетарии №1»

    Передача «Модель для сборки» снова выходит в оффлайн. На этот раз команда чтеца Влада Коппа, литературного редактора Сергея Чекмаева и диджеев Михаила Габовича и Андрея Addison выступят в «Планетарии №1» Санкт-Петербурга.

    Будут читать «мужскую» и «женскую» фантастику (обещают, что победит дружба!), и первую будет представлять Леонид Каганов. Слушать программу можно будет в специальных наушниках. А на куполе покажут фантастические фоны.

    • Дата — 12 сентября
    • Адрес — Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц
    • Телефоны — 8 (812) 407-17-31,  +7 (926) 234-16-06
    • Вход открыт в 20.15, начало основной программы — 20.45
    • Билеты от 1000 рублей (на пуфике — 1600)
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    Кот-император
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