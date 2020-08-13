Космические чтения «Модели для сборки» пройдут 12 сентября — в «Планетарии №1» Санкт-Петербурга

Передача «Модель для сборки» снова выходит в оффлайн. На этот раз команда чтеца Влада Коппа, литературного редактора Сергея Чекмаева и диджеев Михаила Габовича и Андрея Addison выступят в «Планетарии №1» Санкт-Петербурга.

Будут читать «мужскую» и «женскую» фантастику (обещают, что победит дружба!), и первую будет представлять Леонид Каганов. Слушать программу можно будет в специальных наушниках. А на куполе покажут фантастические фоны.