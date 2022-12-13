Лучшие книги 2022 — по версии читателей LiveLib

Книжный рекомендательный сервис LiveLib подвёл итоги читательского голосования за лучшие книги 2022 года. Голосование проходило в три этапа, и пользователи сайта сперва называли свои любимые книги этого года, а потом из них формировался шорт-лист. 11 декабря завершилось голосование, которое определило победителей в ключевых категориях. В некоторых категориях были и русскоязычные, и переводные тексты. В других же переводы и российские книги разделили.

Указали три первых места в основных категориях:

Лучшая книга о подростках и для подростков

Владимир Торин, Олег Яковлев — «Мистер Вечный Канун. Уэлихолн» (2297 голосов) Фрэнсис Кель — «Песнь Сорокопута» (1172 голоса) Мона Кастен — «Снова почувствуй» (1109 голосов)

Лучшая книга в жанре ужасы, триллер, мистика

Бром — «Косиног» (1731 голос) Стивен Кинг — «Билли Саммерс» (1473 голоса) Анна Старобинец — «Лисьи броды» (1114 голоса)

Фантастика: нарушение границ реальности

Ольга Громыко — «Карма. Том 1» (2542 голоса) Джон Маррс — «Code. Носители» (1268 голосов) Энди Вейер — «Проект „Аве Мария“» (1214 голосов)

Лучшая зарубежная история фэнтези

Ти Джей Клун — «Дом в лазурном море» (1798 голосов) Ли Бардуго — «Правление волков» (1286 голосов) Джей Кристофф — «Империя вампиров» (1217 голосов)

Русское фэнтези: лучший мифологический мотив

Анастасия Гор — «Ковен тысячи костей» (2223 голоса) Лия Арден — «Безупречная луна» (2174 голоса) Антонина Крейн — «Шолох. Призрачные рощи» (2152 голоса)

Лучшая научно-популярная книга

Александра Баркова — «Славянские мифы» (1409 голосов) Сьюзи Ходж — «Главные женщины в истории искусства. Ключевые работы, темы, направления, достижения» (895 голосов) Александра Маринина — «Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии» (512 голосов)

Лучшая история в картинках