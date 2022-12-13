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    Лучшие книги 2022 — по версии читателей LiveLib

    13 декабря 2022
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    13.12.2022
    2607
    1 минута на чтение
    Лучшие книги 2022 — по версии читателей LiveLib

    Книжный рекомендательный сервис LiveLib подвёл итоги читательского голосования за лучшие книги 2022 года. Голосование проходило в три этапа, и пользователи сайта сперва называли свои любимые книги этого года, а потом из них формировался шорт-лист. 11 декабря завершилось голосование, которое определило победителей в ключевых категориях. В некоторых категориях были и русскоязычные, и переводные тексты. В других же переводы и российские книги разделили.

    Указали три первых места в основных категориях:

    Лучшая книга о подростках и для подростков

    1. Владимир Торин, Олег Яковлев — «Мистер Вечный Канун. Уэлихолн» (2297 голосов)
    2. Фрэнсис Кель — «Песнь Сорокопута» (1172 голоса)
    3. Мона Кастен — «Снова почувствуй» (1109 голосов)

    Лучшая книга в жанре ужасы, триллер, мистика

    1. Бром — «Косиног» (1731 голос)
    2. Стивен Кинг — «Билли Саммерс» (1473 голоса)
    3. Анна Старобинец — «Лисьи броды» (1114 голоса)

    Фантастика: нарушение границ реальности

    1. Ольга Громыко — «Карма. Том 1» (2542 голоса)
    2. Джон Маррс — «Code. Носители» (1268 голосов)
    3. Энди Вейер — «Проект „Аве Мария“» (1214 голосов)

    Лучшая зарубежная история фэнтези

    1. Ти Джей Клун — «Дом в лазурном море» (1798 голосов)
    2. Ли Бардуго — «Правление волков» (1286 голосов)
    3. Джей Кристофф — «Империя вампиров» (1217 голосов)

    Русское фэнтези: лучший мифологический мотив

    1. Анастасия Гор — «Ковен тысячи костей» (2223 голоса)
    2. Лия Арден — «Безупречная луна» (2174 голоса)
    3. Антонина Крейн — «Шолох. Призрачные рощи» (2152 голоса)

    Лучшая научно-популярная книга

    1. Александра Баркова — «Славянские мифы» (1409 голосов)
    2. Сьюзи Ходж — «Главные женщины в истории искусства. Ключевые работы, темы, направления, достижения» (895 голосов)
    3. Александра Маринина — «Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии» (512 голосов)

    Лучшая история в картинках

    1. Рэйчел Смайт — «Предания Олимпа» (1586 голосов)
    2. Морис Леблан — «Арсен Люпен. Джентльмен-грабитель» (989 голосов)
    3. Хирому Аракава — «Стальной алхимик. Том 15» (617 голосов)

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