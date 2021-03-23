Любимые фильмы Зака Снайдера: что он советует посмотреть и кто его любимый режиссёр

Режиссёр Зак Снайдер отобрал свой список рекомендуемых фильмов для интернет-канала HBO Max. В него вошла классика кино от Куросавы, Кубрика и Линча, знаменитые боевики и фильмы ужасов и даже сериалы «Рик и Морти» и «Настоящий детектив». По списку можно судить, какие фильмы и режиссёры произвели на Зака наибольшее впечатление — особое место в его сердце явно занимает Акира Куросава, представленный в списке аж четырьмя фильмами.
В плейлист заодно входит и «Лига справедливости» самого Снайдера, которую недавно выпустили именно на HBO Max (не в том смысле, конечно, что Снайдер ставит её в один ряд с классикой, а просто для удобства зрителей).
Свой список Зак анонсировал в кратком видеообращении.
Список фильмов по выбору Зака Снайдера:
- Космическая одиссея 2001 года
- Бегущий по лезвию (режиссёрская версия)
- Новый кинотеатр «Парадизо»
- Опасные связи
- Вне закона
- Дюнкерк
- Английский пациент
- Побег из Нью-Йорка
- Лестница Иакова
- Как малые дети
- Безумный Макс 2: Воин дороги
- Безумный Макс: Дорога ярости
- Матрица
- Майкл Клейтон
- Малхолланд Драйв
- Моя левая нога
- Ночь живых мертвецов
- Старикам тут не место
- Париж, Техас
- Игрок
- Расёмон
- Семь
- Семь самураев
- Сияние
- Более странно, чем в раю
- Трамвай «Желание»
- Трон в крови
- Бандиты времени
- Настоящий детектив
- Твин Пикс: Сквозь огонь
- Непрощённый
- Плата за страх
- Небо над Берлином
- Телохранитель
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Новая версия получилась лучше старой, но и в ней хватает недостатков.
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