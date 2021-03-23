    3
    Новости

    Любимые фильмы Зака Снайдера: что он советует посмотреть и кто его любимый режиссёр

    23 марта 2021
    Кот-император
    23.03.2021
    1660
    0 минут на чтение
    Любимые фильмы Зака Снайдера: что советует посмотреть режиссёр

    Режиссёр Зак Снайдер отобрал свой список рекомендуемых фильмов для интернет-канала HBO Max. В него вошла классика кино от Куросавы, Кубрика и Линча, знаменитые боевики и фильмы ужасов и даже сериалы «Рик и Морти» и «Настоящий детектив». По списку можно судить, какие фильмы и режиссёры произвели на Зака наибольшее впечатление — особое место в его сердце явно занимает Акира Куросава, представленный в списке аж четырьмя фильмами.

    В плейлист заодно входит и «Лига справедливости» самого Снайдера, которую недавно выпустили именно на HBO Max (не в том смысле, конечно, что Снайдер ставит её в один ряд с классикой, а просто для удобства зрителей).

    Свой список Зак анонсировал в кратком видеообращении.

    Список фильмов по выбору Зака Снайдера:

    Смотрите также

    «Лига справедливости» Зака Снайдера: обзор и отличия от версии Уидона 8

    «Лига справедливости» Зака Снайдера: обзор и отличия от версии Уидона

     Дмитрий Кинский |  17.03.2021

    Новая версия получилась лучше старой, но и в ней хватает недостатков.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Авторские сборники от прославленных фантастов 6
    0
    2245
    Что почитать: авторские сборники от известных фантастов

    Книги для поклонников малой формы.

    7 лучших игр про черепашек-ниндзя. Им почти всем под 30 лет! 7
    0
    50454
    7 лучших игр про черепашек-ниндзя. Им почти всем под 30 лет!

    Готовится к выходу Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge!

    Видео: обзор первобытной настолки «Палео»
    0
    116856
    Видео: обзор первобытной настолки «Палео»

    Новый ролик от Hobby World.

    Анонс стрима: 25 марта проведёт онлайн-интервью с писателем Кристофером Руоккио
    0
    104447
    Анонс стрима: 25 марта проведём онлайн-интервью с писателем Кристофером Руоккио

    Говорить с автором «Империи тишины» и «Ревущей тьмы» будет Дмитрий Злотницкий.

    «Жизнь и страдания господина Бранте». Какой получилась хардкорная нарративная ролевая игра? 7
    0
    107484
    «Жизнь и страдания господина Бранте». Какой получилась хардкорная нарративная ролевая игра?

    Корни этой компьютерной визуальной новеллы растут из серии полевых ролевых игр.

    Читаем книгу «Дженнифер Морг» Чарльза Стросса: смесь бондианы и мифов Ктулху
    0
    116519
    Читаем книгу «Дженнифер Морг» Чарльза Стросса: смесь бондианы и мифов Ктулху

    В прошлый раз Боб предотвратил прорыв измерения в наш мир, а теперь ему предстоит столкнуться со зловещей подводной расой.

    «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 1 серия: первые впечатления 2
    0
    152739
    «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 1 серия: первые впечатления

    Даже супергероям непросто в повседневной жизни.

    Крис Вудинг «Пламенный клинок»
    0
    168059
    Крис Вудинг «Пламенный клинок»: фэнтези по канонам тридцатилетней давности

    Роман совсем не похож на другие книги Вудинга, но цепляет своими героями.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить