Любимые фильмы Зака Снайдера: что он советует посмотреть и кто его любимый режиссёр

Режиссёр Зак Снайдер отобрал свой список рекомендуемых фильмов для интернет-канала HBO Max. В него вошла классика кино от Куросавы, Кубрика и Линча, знаменитые боевики и фильмы ужасов и даже сериалы «Рик и Морти» и «Настоящий детектив». По списку можно судить, какие фильмы и режиссёры произвели на Зака наибольшее впечатление — особое место в его сердце явно занимает Акира Куросава, представленный в списке аж четырьмя фильмами.

В плейлист заодно входит и «Лига справедливости» самого Снайдера, которую недавно выпустили именно на HBO Max (не в том смысле, конечно, что Снайдер ставит её в один ряд с классикой, а просто для удобства зрителей).

Свой список Зак анонсировал в кратком видеообращении.

Список фильмов по выбору Зака Снайдера: