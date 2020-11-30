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    «Машины могут изменить мир»: трейлер новогоднего эпизода «Доктора Кто»

    30 ноября 2020
    Кот-император
    30.11.2020
    1051
    0 минут на чтение

    BBC выпустила полноценный трейлер новогоднего эпизода «Доктора Кто» под названием «Революция Далеков».

    Пока сама Доктор сидит в межмировой тюрьме, на Земле бесчинствуют далеки, которых люди считают новым изобретением, способным изменить мир. Спасать планету будут спутники Доктора и неподражаемый капитан Джек Харкнесс в исполнении Джона Бэрроумана.

    Спецвыпуск станет последним для Брэдли Уолша и Тосина Коула — в итоге Доктор будет путешествовать лишь с Яс в исполнении Мандип Гилл. Длительность эпизода — 70 минут.

    Из старых знакомых появится ещё Джек Робертсон (Крис Нот) из серии «Арахниды в Великобритании», он неким образом будет связан с вторжением далеков. Судя по ролику, он займёт сторону пришельцев.

    Новогодний спецэпизод выйдет 1 января.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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