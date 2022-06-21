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    Новости

    На CR стартовал предзаказ комикса про Судью Дредда

    21 июня 2022
    21.06.2022
    608
    0 минут на чтение
    На CR стартовал предзаказ комикса про Судью Дредда

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ комикса «Судья Дредд. Истоки» — один из основных комиксов издательства 2000AD по вселенной Судьи Дредда. Издаёт «Комильфо».

    Мир комиксов о Дредде — это мир, разрушенный ядерной войной; мир бескрайних пустошей и тотальной разрухи, в котором не осталось места прежним устоям. Останки цивилизации на американском континенте представляют собой города-государства закрытого типа, в которых твердой рукой правят судьи, олицетворяющие буквально все ветви власти. Джозеф Дредд, охраняющий правосудие в городе Мега-Сити-1, — как раз один из таких судей.

    «Истоки» — это не просто арка о путешествии отряда судей по темным закоулкам их прошлого. Это рассказ о том, как расцвела новая система мгновенного правосудия, как судьи пришли к власти по всему миру и как Америка превратилась в выжженную пустыню с тремя городами-гигантами на побережьях.

    Что внутри?

    • история от создателей «Дредда» Джона Вагнера и Карлоса Эскерры, приуроченная к 30-летию вселенной;
    • всё, за что любим этот мир: чёрный юмор, экшен, жестокость, самоирония, отличный рисунок и многое другое;
    • глоссарий с терминами;
    • предложение для коллекционеров — всего 170 экземпляров лимиток с с альтернативной обложкой;
    • дополнительные скидочные лоты с немейнстримными книгами: «Могучие рейнджеры», «Суперстранные герои», «Блэк Метал», «Киберпанк, который мы заслужили».

    Примеры разворотов

    На CR стартовал предзаказ комикса про Судью Дредда 2 На CR стартовал предзаказ комикса про Судью Дредда 1

    Отправка запланирована на август.

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