На CR стартовал предзаказ комикса про Судью Дредда

На CrowdRepublic стартовал предзаказ комикса «Судья Дредд. Истоки» — один из основных комиксов издательства 2000AD по вселенной Судьи Дредда. Издаёт «Комильфо».

Мир комиксов о Дредде — это мир, разрушенный ядерной войной; мир бескрайних пустошей и тотальной разрухи, в котором не осталось места прежним устоям. Останки цивилизации на американском континенте представляют собой города-государства закрытого типа, в которых твердой рукой правят судьи, олицетворяющие буквально все ветви власти. Джозеф Дредд, охраняющий правосудие в городе Мега-Сити-1, — как раз один из таких судей.

«Истоки» — это не просто арка о путешествии отряда судей по темным закоулкам их прошлого. Это рассказ о том, как расцвела новая система мгновенного правосудия, как судьи пришли к власти по всему миру и как Америка превратилась в выжженную пустыню с тремя городами-гигантами на побережьях.