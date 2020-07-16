Netflix заказал анимационный сериал по мотивам комикса «Усаги Ёдзимбо» Стэна Сакаи

По данным Deadline, Netflix заказал анимационный сериал по мотивам знаменитой серии комиксов Стэна Сакая «Усаги Ёдзимбо», которая насчитывает уже 165 выпусков с 1984 года.

Действие комикса разворачивается в Японии на рубеже XVI-XVII веков. В государстве установился последний сёгунат, положивший конец междоусобным войнам. Многие самураи, следующие «бусидо», с наступлением мира оказались не у дел. Кто-то ступил на путь ронинов — безземельных самураев без господина. Главный герой серии — одинокий ронин Миямото Усаги, время от времени предлагающий свои услуги телохранителя.

Работать над шоу будет автор комикса Стэн Сакаи, его назначили исполнительным продюсером вместе с Джеймсом Ваном. Производством займётся Netflix вместе со студиями Gaumont и 88 Pictures. Анимационный сериал будет выполнен в технике CGI.

Действие шоу развернётся вокруг кролика-самурая Юичи, потомка Ёдзимбо. Он отправляется по важному поручению, чтобы стать настоящим самураем. Но в своём пути он не одинок — ему помогают герои-изгои, среди которых плутоватый охотник за головами, хитрый ниндзя, карманник-акробат и его питомец ящерица. Вместе они будут сражаться с летучими мышами (с металлическими крыльями!), кротами и даже монстрами из другого измерения.

В России «Усаги» выпускает издательство «Рамона», вышел только первый том с первыми 10 выпусками. Пока что издательство сосредоточило силы на локализации «Боуна», но позже планирует вернуться к «Усаги» и обещает, что таких больших перерывов уже не будет.