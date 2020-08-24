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    Новости

    Организаторы премии в области перевода фантастических книг «Вавилонская рыбка» объявили победителей

    24 августа 2020
    Кот-император
    24.08.2020
    3510
    1 минута на чтение
    Организаторы премии в области перевода фантастических книг «Вавилонская рыбка» объявили победителей

    Иллюстрация: К.А.Терина

    23 августа в рамках Петербургской фантастической ассамблеи оргкомитет объявил победителя первого сезона премии в области перевода фантастических книг «Вавилонская рыбка».

    Организаторы премии в области перевода фантастических книг «Вавилонская рыбка» объявили победителей 3

    Фото предоставлено оргкомитетом Фантассамблеи

    Лучшим романом и лучшим переводом жюри признало книгу Кэтрин Валенте «Бессмертный» — роман перевёл Владимир Беленкович. Лауреатом читательского голосования стала Елена Фельдман — за перевод книги Эми Хармон «Птица и меч».

    Вот кто входил в шорт-лист премии:

    • «Крампус. Повелитель Йоля» Джеральда Брома — перевод Екатерины Ильиной;
    • «Печальная история братьев Гроссбарт» Джесса Буллингтона — перевод Ефрема Лихтенштейна;
    • «Бессмертный» Кэтрин Валенте — перевод Владимира Беленковича;
    • «Агентство «Фантом в каждый дом» Евы Ибботсон — перевод Надежды Сечкиной;
    • «Сага. Книга 1. Короли жути» Николаса Имса — перевод Александры Питчер;
    • «Преломление» Питера Клайнса — перевод Ольги Кидвати;
    • «Черный человек» Ричарда Моргана — перевод Ольги Кидвати;
    • «Злые обезьяны» Мэтта Раффа — перевод Марии Акимовой;
    • «Королева и лекарь» Эми Хармон — перевод Елены Фельдман;
    • «Люди среди деревьев» Ханьи Янагихары — перевод Виктора Сонькина.

    В 2019-м писательница Кэтрин Валенте стала почётной гостьей конференции. В Сети можно посмотреть трансляцию конференцию с ней — при участии переводчиков Николая Караева и Наталии Осояну.

    Название премии дало е существо из цикла романов Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», которое помогало героям понимать все языки обитаемой вселенной. Организаторы планируют вручать литпремию каждый год — за лучший переводной фантастический роман, изданный в России. В жюри будут входить ведущие российские переводчики, а также эксперты по фантастике. В этом году в их составе были: переводчики Екатерина Доброхотова-Майкова, Михаил Молчанов и Наталия Осояну, литературные критики Сергей Шикарев и Константин Фрумкин, писательница Мария Галина и блогер Артем Киселик.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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