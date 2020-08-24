Организаторы премии в области перевода фантастических книг «Вавилонская рыбка» объявили победителей

23 августа в рамках Петербургской фантастической ассамблеи оргкомитет объявил победителя первого сезона премии в области перевода фантастических книг «Вавилонская рыбка».
Лучшим романом и лучшим переводом жюри признало книгу Кэтрин Валенте «Бессмертный» — роман перевёл Владимир Беленкович. Лауреатом читательского голосования стала Елена Фельдман — за перевод книги Эми Хармон «Птица и меч».
Вот кто входил в шорт-лист премии:
- «Крампус. Повелитель Йоля» Джеральда Брома — перевод Екатерины Ильиной;
- «Печальная история братьев Гроссбарт» Джесса Буллингтона — перевод Ефрема Лихтенштейна;
- «Бессмертный» Кэтрин Валенте — перевод Владимира Беленковича;
- «Агентство «Фантом в каждый дом» Евы Ибботсон — перевод Надежды Сечкиной;
- «Сага. Книга 1. Короли жути» Николаса Имса — перевод Александры Питчер;
- «Преломление» Питера Клайнса — перевод Ольги Кидвати;
- «Черный человек» Ричарда Моргана — перевод Ольги Кидвати;
- «Злые обезьяны» Мэтта Раффа — перевод Марии Акимовой;
- «Королева и лекарь» Эми Хармон — перевод Елены Фельдман;
- «Люди среди деревьев» Ханьи Янагихары — перевод Виктора Сонькина.
В 2019-м писательница Кэтрин Валенте стала почётной гостьей конференции. В Сети можно посмотреть трансляцию конференцию с ней — при участии переводчиков Николая Караева и Наталии Осояну.
Название премии дало е существо из цикла романов Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», которое помогало героям понимать все языки обитаемой вселенной. Организаторы планируют вручать литпремию каждый год — за лучший переводной фантастический роман, изданный в России. В жюри будут входить ведущие российские переводчики, а также эксперты по фантастике. В этом году в их составе были: переводчики Екатерина Доброхотова-Майкова, Михаил Молчанов и Наталия Осояну, литературные критики Сергей Шикарев и Константин Фрумкин, писательница Мария Галина и блогер Артем Киселик.
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