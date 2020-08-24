Организаторы премии в области перевода фантастических книг «Вавилонская рыбка» объявили победителей

23 августа в рамках Петербургской фантастической ассамблеи оргкомитет объявил победителя первого сезона премии в области перевода фантастических книг «Вавилонская рыбка».

Лучшим романом и лучшим переводом жюри признало книгу Кэтрин Валенте «Бессмертный» — роман перевёл Владимир Беленкович. Лауреатом читательского голосования стала Елена Фельдман — за перевод книги Эми Хармон «Птица и меч».

Вот кто входил в шорт-лист премии:

«Крампус. Повелитель Йоля» Джеральда Брома — перевод Екатерины Ильиной;

«Печальная история братьев Гроссбарт» Джесса Буллингтона — перевод Ефрема Лихтенштейна;

«Бессмертный» Кэтрин Валенте — перевод Владимира Беленковича;

«Агентство «Фантом в каждый дом» Евы Ибботсон — перевод Надежды Сечкиной;

«Сага. Книга 1. Короли жути» Николаса Имса — перевод Александры Питчер;

«Преломление» Питера Клайнса — перевод Ольги Кидвати;

«Черный человек» Ричарда Моргана — перевод Ольги Кидвати;

«Злые обезьяны» Мэтта Раффа — перевод Марии Акимовой;

«Королева и лекарь» Эми Хармон — перевод Елены Фельдман;

«Люди среди деревьев» Ханьи Янагихары — перевод Виктора Сонькина.

В 2019-м писательница Кэтрин Валенте стала почётной гостьей конференции. В Сети можно посмотреть трансляцию конференцию с ней — при участии переводчиков Николая Караева и Наталии Осояну.

Название премии дало е существо из цикла романов Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», которое помогало героям понимать все языки обитаемой вселенной. Организаторы планируют вручать литпремию каждый год — за лучший переводной фантастический роман, изданный в России. В жюри будут входить ведущие российские переводчики, а также эксперты по фантастике. В этом году в их составе были: переводчики Екатерина Доброхотова-Майкова, Михаил Молчанов и Наталия Осояну, литературные критики Сергей Шикарев и Константин Фрумкин, писательница Мария Галина и блогер Артем Киселик.