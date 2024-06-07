«Остров профессора Доуэля» и Лия Арден: анонсы экранизаций от KION

Петербургский международный экономический форум нежданно-негаданно превратился в аналог «Комик-кона»: на нём один за другим анонсируют новые кинопроекты. Сегодня онлайн-кинотеатр KION поделился своими планами.

«Остров профессора Доуэля» — вариация на тему книг классика советской фантастики Александра Беляева, на сей раз, «Головы профессора Доуэля». Оригинал — фантастический триллер об учёном, чью отрезанную голову после смерти оживил его нечистоплотный ассистент Керн, чтобы пользоваться гениальным умом Доуэля и выдавать его открытия за свои. По ходу сюжета ещё несколько человек становятся ожившими головами, а то и получают новые тела. Однако никакого острова в книге не было — такое название скорее напоминает «Остров доктора Моро» Герберта Уэллса. Созданием фильма займутся Андрей Золотарёв и Клим Козинский, создатели сериала «13 Клиническая».

Работы Беляева несколько лет назад перешли в общественное достояние, чем и объясняется повышенный спрос на него — так, Сарик Андреасян несколько лет назад собирался сделать на основе книги Беляева целую киновселенную, Фёдор Бондарчук анонсировал новую экранизацию «Человека-амфибии», а недавно Ихтиандра включили в число «новых русских супергероев» от «Союзмультфильма».

«Мара и морок» — экранизация молодёжного фэнтези современной российской писательницы Лии Арден, вдохновлённого славянской мифологией. Мара, главная героиня — избранная богини смерти Мораны, которая борется с нечистью. 200 лет назад всех мар убил правитель Серата, а теперь правители Аракена воскресили героиню, чтобы использовать её жажду мести в войне с Сератом. Её спутником становится Морок, мужчина из тайного ордена с особыми способностями, который носит маску и плащ из тени. Разработкой экранизации для KION займётся студия Star Media.

Кроме того, кинотеатр анонсировал новый сезон сериала «Сергий против нечисти», о котором мы не раз писали.