    Новости

    «Остров профессора Доуэля» и Лия Арден: анонсы экранизаций от KION

    7 июня 2024
    Фото аватара
    07.06.2024
    1554
    1 минута на чтение
    «Остров профессора Доуэля» и Лия Арден: анонсы экранизаций от KION

    Петербургский международный экономический форум нежданно-негаданно превратился в аналог «Комик-кона»: на нём один за другим анонсируют новые кинопроекты. Сегодня онлайн-кинотеатр KION поделился своими планами.

    «Остров профессора Доуэля» — вариация на тему книг классика советской фантастики Александра Беляева, на сей раз, «Головы профессора Доуэля». Оригинал — фантастический триллер об учёном, чью отрезанную голову после смерти оживил его нечистоплотный ассистент Керн, чтобы пользоваться гениальным умом Доуэля и выдавать его открытия за свои. По ходу сюжета ещё несколько человек становятся ожившими головами, а то и получают новые тела. Однако никакого острова в книге не было — такое название скорее напоминает «Остров доктора Моро» Герберта Уэллса. Созданием фильма займутся  Андрей Золотарёв и Клим Козинский, создатели сериала «13 Клиническая».

    Работы Беляева несколько лет назад перешли в общественное достояние, чем и объясняется повышенный спрос на него — так, Сарик Андреасян несколько лет назад собирался сделать на основе книги Беляева целую киновселенную, Фёдор Бондарчук анонсировал новую экранизацию «Человека-амфибии», а недавно Ихтиандра включили в число «новых русских супергероев» от «Союзмультфильма».

    «Мара и морок» — экранизация молодёжного фэнтези современной российской писательницы Лии Арден, вдохновлённого славянской мифологией. Мара, главная героиня — избранная богини смерти Мораны, которая борется с нечистью. 200 лет назад всех мар убил правитель Серата, а теперь правители Аракена воскресили героиню, чтобы использовать её жажду мести в войне с Сератом. Её спутником становится Морок, мужчина из тайного ордена с особыми способностями, который носит маску и плащ из тени. Разработкой экранизации для KION займётся студия Star Media.

    Кроме того, кинотеатр анонсировал новый сезон сериала «Сергий против нечисти», о котором мы не раз писали.

    Смотрите также

    Звезда КЭЦ

    Что предсказал Александр Беляев?

     Светлана Евсюкова |  04.03.2017 |  8397

    Пересадка головы, способность дышать под водой и возобновляемая еда — пока фантастика. А вот подводные дома, орбитальные станции и загрязнение воздуха — уже реальность.

    Александр Беляев: неизвестная сторона «русского Жюля Верна» 4

    Александр Беляев: неизвестная сторона «русского Жюля Верна»

     Евгений Харитонов |  04.03.2019 |  10083

    У автора «Человека-амфибии» и «Головы профессора Доуэля» было много книг, которые почти не переиздавались. Как же вышло, что многие работы основателя советской фантастики оказались практически забыты?

    Новое славянское фэнтези 5

    Новое славянское фэнтези: «Битва за Лукоморье», «Мара и Морок» и другие

     Издательство fanzon |  23.09.2021 |  4447

    Свежие книги и циклы, вдохновленные нашей родной мифологией

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    7 продолжений любимых книжных циклов 7
    0
    26245
    7 продолжений новых книжных циклов

    Приятнее погружения в новый вымышленный мир может быть только возвращение в уже полюбившуюся вселенную.

    «Омен. Первое знамение». Обзор самого красивого хоррора года 7
    0
    66536
    «Омен. Первое знамение». Обзор самого красивого хоррора года

    «Омен» возвращается… и идёт наперекор былым традициям. Апокалиптическая конспирология уступила место религиозным неврозам, борьбе с институтами и симпатиям к дьяволу.

    «Аколит»: первые впечатления о новом сериале по «Звёздным войнам» 1
    0
    80318
    «Аколит»: первые впечатления о новом сериале по «Звёздным войнам»

    Пока что сериалу не хватает своей оригинальной фишки.

    Хью Хауи «Песок». Трудно быть дайвером
    0
    84388
    Хью Хауи «Песок». Трудно быть дайвером

    Очередной постапокалипсис от любителя разрушать миры

    Обзор Stellar Blade. Красив клинок, жаль, туповат 1
    0
    130387
    Обзор Stellar Blade. Красив клинок, жаль, туповат

    Бледная копия NieR: Automata.

    «Мумия»: путеводитель от Наполеона до Тома Круза
    0
    137010
    «Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию

    История ужасов и приключений на руинах древнего Египта.

    Годзилла против Годзиллы! Сравниваем два юбилейных фильма про короля монстров 12
    0
    193221
    Годзилла против Годзиллы! Сравниваем два юбилейных фильма про короля монстров

    Два фильма к семидесятилетию атомного ящера: пронзительная антивоенная драма и дурашливый кроссовер для всей семьи.

    Р. Р. Вирди «Первая формула». По стопам Ротфусса
    0
    197021
    Р. Р. Вирди «Первая формула». По стопам Ротфусса

    Героическое фэнтези от ненадёжного рассказчика

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить