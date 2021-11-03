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    Новости

    Открылся предзаказ стартового набора «Легенды пяти колец» — НРИ в жанре восточного фэнтези

    3 ноября 2021
    03.11.2021
    591
    1 минута на чтение
    Открылся предзаказ стартового набора «Легенды пяти колец» — НРИ в жанре восточного фэнтези

    На площадке CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора «Легенды пяти колец» — настольной ролевой игры в жанре восточного фэнтези.

    Добро пожаловать в Рокуган — мир, где честь твёрже стали, где миф неразрывно связан с былью, где на турнирах блестят клинки и слагают хокку. Некогда восемь ками даровали этим землям божественное благословение, установив Небесный порядок. С тех пор здесь раскинулась Изумрудная Империя, которой железной рукой правит династия Императоров. Общество неукоснительно следует традициям — даже если эти традиции означают, что неверный взгляд, небрежное слово или неповиновение караются смертью.

    Это — пятая редакция игры. В ней используется сплав идей четвёртой редакции (механика roll & keep) и идей Genesys с её повествовательными игральными костями (входят в стартовый набор).

    Вот что ещё входит в коробку:

    • четыре бланка готовых персонажей;
    • стартовое приключение;
    • карта и набор жетонов;
    • набор игральных костей (пять чёрных и пять белых);
    • книга с краткими правилами.

    Почему стоит обратить внимание:

    • фокус игры не столько на сражениях и исследовании, сколько на интригах и социальных конфликтах (которые поддерживаются игромеханикой);
    • стартовое приключение — отличный способ познакомиться с действующими лицами и традициями Изумрудной империи;
    • главная тема игры — конфликт индивидуальности героя и интересов клана;
    • в основе вселенной — восточная мифология и философия;
    • похоже на фильмы вроде «47 ронинов», «Тень», «Семь самураев» и «Легенда о Кубо», комикс «Усаги Ёдзимбо», аниме-сериал «Магистр дьявольского культа», видеоигры Nioh и тому подобное.

    Доставить стартеры обещают к марту 2022 года. В рамках кампании ещё можно заказать книги и игральные кости Genesys и настольную игру «Битва за Рокуган», действие которой разворачивается в той же вселенной.

    А за раскрытие сверхцелей издательство локализует дополнительное приключение и ещё несколько готовых персонажей.

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