На площадке CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора «Легенды пяти колец» — настольной ролевой игры в жанре восточного фэнтези.
Добро пожаловать в Рокуган — мир, где честь твёрже стали, где миф неразрывно связан с былью, где на турнирах блестят клинки и слагают хокку. Некогда восемь ками даровали этим землям божественное благословение, установив Небесный порядок. С тех пор здесь раскинулась Изумрудная Империя, которой железной рукой правит династия Императоров. Общество неукоснительно следует традициям — даже если эти традиции означают, что неверный взгляд, небрежное слово или неповиновение караются смертью.
Это — пятая редакция игры. В ней используется сплав идей четвёртой редакции (механика roll & keep) и идей Genesys с её повествовательными игральными костями (входят в стартовый набор).
Вот что ещё входит в коробку:
- четыре бланка готовых персонажей;
- стартовое приключение;
- карта и набор жетонов;
- набор игральных костей (пять чёрных и пять белых);
- книга с краткими правилами.
Почему стоит обратить внимание:
- фокус игры не столько на сражениях и исследовании, сколько на интригах и социальных конфликтах (которые поддерживаются игромеханикой);
- стартовое приключение — отличный способ познакомиться с действующими лицами и традициями Изумрудной империи;
- главная тема игры — конфликт индивидуальности героя и интересов клана;
- в основе вселенной — восточная мифология и философия;
- похоже на фильмы вроде «47 ронинов», «Тень», «Семь самураев» и «Легенда о Кубо», комикс «Усаги Ёдзимбо», аниме-сериал «Магистр дьявольского культа», видеоигры Nioh и тому подобное.
Доставить стартеры обещают к марту 2022 года. В рамках кампании ещё можно заказать книги и игральные кости Genesys и настольную игру «Битва за Рокуган», действие которой разворачивается в той же вселенной.
А за раскрытие сверхцелей издательство локализует дополнительное приключение и ещё несколько готовых персонажей.
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