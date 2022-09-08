«Периферийные устройства»: первый тизер сериала по книге Уильяма Гибсона

Amazon выпустил первый тизер «Периферийных устройств» — сериала по одноимённому киберпанк-роману знаменитого Уильяма Гибсона. Главную героиню Флинн Фишер в шоу воплотила Хлоя Грейс Морец («Пипец»). Её брата сыграл Джек Рейнор («Солнцестояние»).

Действие разворачивается вокруг Флинн и её брата Бёртона, которые проживают на отшибе в Америке будущего. Флинн зарабатывает играми в виртуальной реальности, но однажды она пробует новинку, которая совершенно ни на что не похожа — это футуристический и очень реальный Лондон. Кажется, кто-то в Лондоне через 70 лет нашёл способ открыть проход в реальность Флинн. Этот новый Лондон вышел очень завораживающим, а ещё — опасным. Некто пытается добраться до девушки и её семьи в её старом мире.

Действие сериала, как и книги, развернётся сразу в двух временных линиях. В цикл также входят рассказ Death Cookie / Easy Ice и роман «Агент влияния» (сюжеты книг самостоятельные, но прочтение одной поможет лучше понять другую).

Сценаристом, продюсером и шоураннером выступает Скотт И. Смит. Джонатан Нолан и Лиза Джой («Мир Дикого Запада») заняли должности исполнительных продюсеров со своей студией Kilter. Режиссёром и ещё одним исполнительным продюсером стал Винченцо Натали («Куб», «Лимб», «В высокой траве»), он поставил пилот.

Премьера намечена на 21 октября.