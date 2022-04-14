Первые владельцы Dark Souls RPG на основе D&D 5e раскритиковали игру за грубые ошибки

Мы уже как-то писали, что компания Steamforged Games (известная по настольным и ролевым играм по разным видеоигровым вселенным) готовит к релизу Dark Souls RPG, основанную на правилах D&D 5e.
И вот, в середине апреля, первые участники получили печатные экземпляры. Книга внушительная и объёмная — почти 500 страниц с полноцветными иллюстрациями и красивым оформлении. Вот только, судя по отзывам, с очень спорным содержанием.
Владельцы начали делиться впечатлениями на Reddit. Прежде всего, многие отмечали неряшливую: тут и там встречаются опечатки в модификаторах и забытые термины. Например, некоторые описания отсылают к терминам, которые есть в оригинальной D&D, но которых нет в этой игре. Много странных игромеханических решений, влиюящих на геймплей:
- персонаж не может в начале игры получить значение силы выше 15, но начальная броня класса «Рыцарь» для использования требует 16;
- похожая ошибка в классе «Жрец» — при этом начальные характеристики персонажей зависят от происхождения, всего в игре их четыре;
- заклинание «Контроль падения» заставляет персонажа совершать проверку против сложности, которая зависит от уровня персонажа — то есть чем круче герой, тем ему сложнее будет получить преимущество от собственного заклинания;
- способность оружия «Двуручный меч огня» позволяет игроку потратить два пункта «позиции» (аналог здоровья, при этом отвечает за усталость и запас сил), чтобы восстановить пункт «позиции»;
- в одном разделе упоминается, что персонаж умирает, когда его показатель «позиции» снижается до нуля, а в описании «набора целителя» сказано, что в нулевой «позиции» персонажа можно стабилизировать.
Владельцы игры считают, что авторы попросту не справились задачей адаптировать видеоигру (или справились слишком хорошо, адаптировав даже плохое техническое состояние). Во-первых, тот же раздел ведущего не привносит ничего нового и не объясняет, как проводить игры в таком мире с таким геймплеем. Более того, информации о вселенной мало — разработчики не стали заполнять лакуны. Во-вторых, игроки считают, что игра попросту не подходит для новичков, которые ещё не читали оригинальную D&D. В Dark Souls RPG, как пишут на Reddit, сломаны создание и развитие персонажа, правила по снаряжению, заклинания и бестиарий.
Компания прокомментировала релиз изданию Polygon:
Наша основная цель в Steamforged — создать увлекательный игровой процесс настольной ролевой игры. Так, чтобы он захватил сердца и воображение наших поклонников, чтобы они хотели вживаться в наши миры, проводя там время снова и снова. И хотя нам кажется, что мы достигли этого с нашей Dark Souls RPG — о чём говорят положительные отзывы, — мы признаём некоторые проблемы и очень серьёзно относимся к обратной связи. И хотя эти проблемы не должны влиять на играбельность, мы всегда стремимся улучшить процессы, чтобы наши преданные поклонники продолжали радоваться играм, которые мы издаём.
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