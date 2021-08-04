Песни, драма и Билли Портер в образе феи — вышел новый трейлер «Золушки»

Amazon опубликовал полноценный трейлер киномюзикла по мотивам «Золушки» с певицей Камилой Кабейо в главной роли.
В фильме также снялись Билли Портер, Николас Голицын, Идина Мензел, Пирс Броснан, Джеймс Корден и другие.
Режиссером выступила Кэй Кэннон, наиболее известная по комедии «Секса не будет!!!», — она же написала сценарий.
Премьера «Золушки» состоится 3 сентября на Amazon Prime Video.
Трейлер
Постеры
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Подкаст
Наши комиксы
Комикс: «Своё кино»Мы снимем свою «Игру престолов», с преферансом и блудницами!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.