Полнометражный мультфильм про Gorillaz находится на этапе написания сценария

Ещё в прошлом году Netflix анонсировал полнометражный мультфильм про группу Gorillaz. Теперь основатель группы Дэймон Албарн поделился деталями работы — он рассказал, что дело сдвинулось с места, и стартовала работа над сценарием проекта.
«Сейчас я в Лос-Анджелесе, потому что мы снимаем полнометражный фильм про Gorillaz с Netflix. Сегодня днём у нас будет встреча по сценарию в Малибу»
“I’m in LA because we’re making a full-length @gorillaz film with Netflix. We’re having a writing session in Malibu this afternoon…” 👀 pic.twitter.com/Q1bRcMyz2s
— Damon Albarn Unofficial (@DamonUnofficial) November 10, 2021
Албарн пообещал особенный мультфильм, а не «очередной анимационный проект, коих сейчас выходят десятки». Он назвал студию Ghibli и её невероятные работы главным вдохновением для команды, которая работает над полнометражкой.
Мультфильм стоит ждать на Netflix в лучшем случае в 2023 году. А чтобы скрасить ожидание, можно посмотреть другой проект музыкантов — Gorilazz present Song Machine.
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