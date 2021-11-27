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    Новости

    Полнометражный мультфильм про Gorillaz находится на этапе написания сценария

    28 ноября 2021
    28.11.2021
    561
    0 минут на чтение
    Полнометражный мультфильм про Gorillaz находится на этапе написания сценария

    Ещё в прошлом году Netflix анонсировал полнометражный мультфильм про группу Gorillaz. Теперь основатель группы Дэймон Албарн поделился деталями работы — он рассказал, что дело сдвинулось с места, и стартовала работа над сценарием проекта.

    «Сейчас я в Лос-Анджелесе, потому что мы снимаем полнометражный фильм про Gorillaz с Netflix. Сегодня днём у нас будет встреча по сценарию в Малибу»

     

    Албарн пообещал особенный мультфильм, а не «очередной анимационный проект, коих сейчас выходят десятки». Он назвал студию Ghibli и её невероятные работы главным вдохновением для команды, которая работает над полнометражкой.

    Мультфильм стоит ждать на Netflix в лучшем случае в 2023 году. А чтобы скрасить ожидание, можно посмотреть другой проект музыкантов — Gorilazz present Song Machine.

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    Трэш, бунтарство и безумие от создателя GorillaZ.

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