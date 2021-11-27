Полнометражный мультфильм про Gorillaz находится на этапе написания сценария

Ещё в прошлом году Netflix анонсировал полнометражный мультфильм про группу Gorillaz. Теперь основатель группы Дэймон Албарн поделился деталями работы — он рассказал, что дело сдвинулось с места, и стартовала работа над сценарием проекта.

«Сейчас я в Лос-Анджелесе, потому что мы снимаем полнометражный фильм про Gorillaz с Netflix. Сегодня днём у нас будет встреча по сценарию в Малибу»

“I’m in LA because we’re making a full-length @gorillaz film with Netflix. We’re having a writing session in Malibu this afternoon…” 👀 pic.twitter.com/Q1bRcMyz2s — Damon Albarn Unofficial (@DamonUnofficial) November 10, 2021

Албарн пообещал особенный мультфильм, а не «очередной анимационный проект, коих сейчас выходят десятки». Он назвал студию Ghibli и её невероятные работы главным вдохновением для команды, которая работает над полнометражкой.

Мультфильм стоит ждать на Netflix в лучшем случае в 2023 году. А чтобы скрасить ожидание, можно посмотреть другой проект музыкантов — Gorilazz present Song Machine.