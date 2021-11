Полнометражный мультфильм про Gorillaz находится на этапе написания сценария

Ещё в прошлом году Netflix анонсировал полнометражный мультфильм про группу Gorillaz. Теперь основатель группы Дэймон Албарн поделился деталями работы — он рассказал, что дело сдвинулось с места, и стартовала работа над сценарием проекта.

“I’m in LA because we’re making a full-length @gorillaz film with Netflix. We’re having a writing session in Malibu this afternoon…” 👀 pic.twitter.com/Q1bRcMyz2s

— Damon Albarn Unofficial (@DamonUnofficial) November 10, 2021