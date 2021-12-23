«Пополнение у нас» — трейлер новогоднего спешла «Вампиров средней полосы»

Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер новогоднего спецэпизода «Вампиров средней полосы».
Вместе с этим стало известно, что одного из персонажей сыграет Максим Галкин.
Сюжет развернется сразу после случайного обращения Женька в вампира. И чтобы переход к жизни после смерти для него прошел спокойнее, герои решают отметить вместе с ним Новый год.
Премьера состоится 29 декабря.
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Александр Стрепетилов | 11.05.2021
Сериал успешно переносит клише городской мистики в российские реалии, при этом развивая семейную тему в духе «Аддамсов».
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