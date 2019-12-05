Студия Owlcat Games анонсировала Pathfinder: Wrath of the Righteous — ещё одну партийную ролевую видеоигру во вселенной Pathfinder. Разработчики характеризуют её как «непрямой сиквел» — её действие развернётся в другом регионе и при участии других персонажей.

В основу сюжета ляжет ещё одна официальная серия приключений — «Гнев праведных» (как и Kingmaker в своё время, на русском они не издавались).

Первые подробности о проекте опубликовало издание PC Gamer. Действие новой истории развернётся в регионе Мировая язва. Это огромные населённые демонами пустоши, где открыт портал в Бездну. Среди нововведений — два базовых класса (ведьма и оракул), мифическая прогрессия персонажей (для высокоуровневых героев, они смогут превратиться в бессмертного лича или стать ангелом-небожителем), а также новые архетипы и ещё одна раса.

Творческий директор Owlcat Александр Мишулин отметил в интервью, что команда многому научилась после проблемного запуска Pathfinder: Kingmaker — теперь студия приложит больше усилий для «полировки».

Многие проблемы возникли из-за вариативности действий во время игры, и некоторые выборы (особенно те, которые связывают между собой 20-30 часов геймплея) взаимодействуют таким образом, которые мы не смогли предсказать. Александр Мишулин, творческий директор Owlcat

Он также добавил, что команда разработала новые инструменты для контроля этих ветвей, которые должны помочь левел-дизайнерам. Кроме того, в Wrath of the Righteous студия хочет сохранить всё лучшее от смеси стратегической и ролевой частей.

В комментариях в сообществе представители команды добавили, что в основе правил будет лежать первая редакция Pathfinder. Но сейчас разработчики играют и во вторую редакцию, так что не исключено, что в Wrath of the Righteous создатели перетянут какие-то механики и удачные решения.

Своё участие в проекте подтвердил и сценарист Крис Авеллон, помогавший с Kingmaker.

From @OwlcatGames, Wrath of the Righteous a Pathfinder CRPG, and am very proud to be a part. If interested, more info here: https://t.co/dfPGCdoi2H pic.twitter.com/xQgsBRgOu9 — Chris Avellone (@ChrisAvellone) December 5, 2019

Точная дата выхода пока неизвестна. Разработчики на сайте предлагают подписаться на рассылку, в которой будут рассказывать о новостях проекта.