Студия Owlcat Games анонсировала Pathfinder: Wrath of the Righteous — ещё одну партийную ролевую видеоигру во вселенной Pathfinder. Разработчики характеризуют её как «непрямой сиквел» — её действие развернётся в другом регионе и при участии других персонажей.

В основу сюжета ляжет ещё одна официальная серия приключений — «Гнев праведных» (как и Kingmaker в своё время, на русском они не издавались).

Первые подробности о проекте опубликовало издание PC Gamer. Действие новой истории развернётся в регионе Мировая язва. Это огромные населённые демонами пустоши, где открыт портал в Бездну. Среди нововведений — два базовых класса (ведьма и оракул), мифическая прогрессия персонажей (для высокоуровневых героев, они смогут превратиться в бессмертного лича или стать ангелом-небожителем), а также новые архетипы и ещё одна раса.

Творческий директор Owlcat Александр Мишулин отметил в интервью, что команда многому научилась после проблемного запуска Pathfinder: Kingmaker — теперь студия приложит больше усилий для «полировки».

Он также добавил, что команда разработала новые инструменты для контроля этих ветвей, которые должны помочь левел-дизайнерам. Кроме того, в Wrath of the Righteous студия хочет сохранить всё лучшее от смеси стратегической и ролевой частей.

В комментариях в сообществе представители команды добавили, что в основе правил будет лежать первая редакция Pathfinder. Но сейчас разработчики играют и во вторую редакцию, так что не исключено, что в Wrath of the Righteous создатели перетянут какие-то механики и удачные решения.

Своё участие в проекте подтвердил и сценарист Крис Авеллон, помогавший с Kingmaker.

From @OwlcatGames, Wrath of the Righteous a Pathfinder CRPG, and am very proud to be a part. If interested, more info here: https://t.co/dfPGCdoi2H pic.twitter.com/xQgsBRgOu9

— Chris Avellone (@ChrisAvellone) December 5, 2019