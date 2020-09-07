Ридли Скотт подтвердил, что в работе находится фильм по «Чужому»

По случаю старта научно-фантастического сериала на религиозные темы «Воспитанные волками» режиссёр Ридли Скотт дал небольшое интервью журналу Forbes. И самое интересное, что в разговоре постановщик подтвердил производство картины во вселенной «Чужого». Пока что без подробностей.
Фильм в работе. Мы пошли по одному из путей и попытались заново изобрести колесо в «Завете» и «Прометее». Вряд ли мы вернёмся к ним снова, потому что «Прометей» всё как следует перетряхнул. Ты всё время задаёшь фундаментальные вопросы вроде «Не устали ли люди от Чужого, фейсхаггеров и грудоломов? Может, стоит придумать заново все эти кровавые штуки и использовать слово «Чужой» как название франшизы?». Это всегда основополагающий вопрос.
В июне постановщик уже говорил, что у него есть идея для фильма. Правда, не похоже, чтобы стартовал производственный процесс — видимо, всё решат будущие договорённости с Disney.
Ранее СМИ писали, что Скотт занимался сериалами по «Чужому» — о их судьбе тоже ничего неизвестно.
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