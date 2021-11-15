Ридли Скотт раскритиковал кинокомиксы: «Их спасают спецэффекты»

Ридли Скотт в интервью Deadline признался, что ему не нравятся супергеройские фильмы — по большей части из-за посредственных сценариев.

При этом свои фильмы вроде «Чужого», «Гладиатора» и «Бегущего по лезвию» он считает супергероикой.

Сценарии в кинокомиксах <чертовски> унылые. Мне кажется, я снял три супергеройских фильма с отличными сценариями. Один — «Чужой» с Сигурни Уивер. Второй — <чертов> «Гладиатор», а третий — картина с Харрисоном Фордом.

Режиссер не понимает, почему нет кинокомиксов с хорошими сценариями. По его словам, их по большей части спасают дорогие спецэффекты.

Прежде супергеройские фильмы раскритиковали Мартин Скорсезе и Дени Вильнев. И даже постановщик «Стражей галактики» Джеймс Ганн считает большую часть кинокомиксов скучной.