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    Новости

    Робин Хобб вручили почётную награду Всемирной премию фэнтези за прижизненные достижения

    23 июля 2021
    23.07.2021
    1419
    1 минута на чтение
    Робин Хобб вручили почётную награду Всемирной премию фэнтези за пожизненные достижения

    Организаторы Всемирной премии фэнтези объявили финалистов 2021 года. Победителей объявят традиционно в ноябре — на конвенте World Fantasy, который пройдёт с 4-го по 7-е.

    Прежде всего, судьи выбрали двух авторов, которых отметили за прижизненные достижения (каждый год выбирают двоих). Ими стали Говард Уолдроп (американский фантаст и публицист, автор десятков рассказов, работал в циклах «Дикие Карты» и «Умирающая Земля») и легендарная Робин Хобб, известная по циклу «Мир Элдерлингов» и трилогии «Сын солдата».

    Ранее этой наградой отмечали Хаяо Миядзаки, Джорджа Мартина, Анджея Сапквского, Майкла Муркока, Стивена Кинга, Танит Ли, Терри Брукса, Терри Пратчетта, Урсулу Ле Гуин и многих других.

    Основные финалисты

    По традиции, переводим названия изданных в России книг.

    Лучший роман

    Лучшая повесть

    • Ring Shout, or Hunting Ku Kluxes in the End Times — Ф. Джели Кларк
    • Stepsister — Ли Сайпесс
    • Flyaway — Кэтлин Дженнингс
    • The Four Profound Weaves — Р.Б. Лемберг
    • Riot Baby — Точи Онебучи

    Лучший рассказ

    •  Glass Bottle Dancer — Селеста Рита Бейкер
    • The Women Who Sing for Sklep — Кай Хронистер
    • The Nine Scents of Sorrow — Джордан Тейлор
    • My Country Is a Ghost — Евгения Триантафиллу
    • Open House on Haunted Hill — Джон Уизвелл

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     Дмитрий Злотницкий |  23.04.2017

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     Издательство fanzon |  21.12.2019

    Авторы блога fanzon нашли слова Хобб о книгах Аберкромби, Ротфусса и Чакраборти.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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