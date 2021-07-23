Робин Хобб вручили почётную награду Всемирной премию фэнтези за прижизненные достижения

Организаторы Всемирной премии фэнтези объявили финалистов 2021 года. Победителей объявят традиционно в ноябре — на конвенте World Fantasy, который пройдёт с 4-го по 7-е.
Прежде всего, судьи выбрали двух авторов, которых отметили за прижизненные достижения (каждый год выбирают двоих). Ими стали Говард Уолдроп (американский фантаст и публицист, автор десятков рассказов, работал в циклах «Дикие Карты» и «Умирающая Земля») и легендарная Робин Хобб, известная по циклу «Мир Элдерлингов» и трилогии «Сын солдата».
Ранее этой наградой отмечали Хаяо Миядзаки, Джорджа Мартина, Анджея Сапквского, Майкла Муркока, Стивена Кинга, Танит Ли, Терри Брукса, Терри Пратчетта, Урсулу Ле Гуин и многих других.
Основные финалисты
По традиции, переводим названия изданных в России книг.
Лучший роман
- «Пиранези» — Сюзанна Кларк
- Trouble the Saints — Алайя Дон Джонсон
- «Только хорошие индейцы» — Стивен Джонс
- «Мексиканская готика» — Сильвия Морено-Гарсиа
- The Midnight Bargain — Ч.Л. Полк
Лучшая повесть
- Ring Shout, or Hunting Ku Kluxes in the End Times — Ф. Джели Кларк
- Stepsister — Ли Сайпесс
- Flyaway — Кэтлин Дженнингс
- The Four Profound Weaves — Р.Б. Лемберг
- Riot Baby — Точи Онебучи
Лучший рассказ
- Glass Bottle Dancer — Селеста Рита Бейкер
- The Women Who Sing for Sklep — Кай Хронистер
- The Nine Scents of Sorrow — Джордан Тейлор
- My Country Is a Ghost — Евгения Триантафиллу
- Open House on Haunted Hill — Джон Уизвелл
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