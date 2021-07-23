Робин Хобб вручили почётную награду Всемирной премию фэнтези за прижизненные достижения

Организаторы Всемирной премии фэнтези объявили финалистов 2021 года. Победителей объявят традиционно в ноябре — на конвенте World Fantasy, который пройдёт с 4-го по 7-е.

Прежде всего, судьи выбрали двух авторов, которых отметили за прижизненные достижения (каждый год выбирают двоих). Ими стали Говард Уолдроп (американский фантаст и публицист, автор десятков рассказов, работал в циклах «Дикие Карты» и «Умирающая Земля») и легендарная Робин Хобб, известная по циклу «Мир Элдерлингов» и трилогии «Сын солдата».

Ранее этой наградой отмечали Хаяо Миядзаки, Джорджа Мартина, Анджея Сапквского, Майкла Муркока, Стивена Кинга, Танит Ли, Терри Брукса, Терри Пратчетта, Урсулу Ле Гуин и многих других.

Основные финалисты

По традиции, переводим названия изданных в России книг.

Лучший роман

«Пиранези» — Сюзанна Кларк

Trouble the Saints — Алайя Дон Джонсон

«Только хорошие индейцы» — Стивен Джонс

«Мексиканская готика» — Сильвия Морено-Гарсиа

The Midnight Bargain — Ч.Л. Полк

Лучшая повесть

Ring Shout, or Hunting Ku Kluxes in the End Times — Ф. Джели Кларк

Stepsister — Ли Сайпесс

Flyaway — Кэтлин Дженнингс

The Four Profound Weaves — Р.Б. Лемберг

Riot Baby — Точи Онебучи

Лучший рассказ