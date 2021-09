С днём Бэтмена: отрывок из саундтрека и кадр из «Бэтмена» Мэтта Ривза

В этом году День Бэтмена отмечался 18 сентября.

В честь праздника композитор Майкл Джаккино опубликовал в твиттере отрывок, в котором оркестр исполнил саундтрек «Бэтмена» Мэтта Ривза:

Happy #BatmanDay everyone!! We have been hard at work and can’t wait to share what we’ve been up to!! @mattreevesLA #DCFanDome #TheBatman @TheBatman pic.twitter.com/BGyiOSxdaa

Сам режиссёр фильма Мэтт Ривз поделился фотографией из монтажной, на которой можно увидеть кадр с Робертом Паттинсоном, использующим бэт-коготь.

Wow, I have been away so long…! Just popping my head out of the editing room for a moment to say #HappyBatmanDay ! Can’t wait to share a lot more with you all four weeks from today at #DCFanDome ! (Sorry about the messy desk #LongHours) #TheBatman @TheBatman pic.twitter.com/ye0u1xQo65

— Matt Reeves (@mattreevesLA) September 18, 2021