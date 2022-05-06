Сэм Рэйми: Universal ведёт переговоры о сиквеле «Человека тьмы»

В рамках пресс-тура «Доктора Стрэнджа в Мультивселенной безумия» режиссёр Сэм Рэйми даёт множество интервью, и вот издание The Wrap спросило его про потенциальное возвращение супергеройского боевика «Человек тьмы» с Лиамом Нисоном.

И оказывается, по словам Рэйми, Universal понемногу ведёт разговоры о сиквеле картины.

Да, Universal говорит о сиквеле «Человека тьмы». За фильмом закреплён продюсер. Я не особо в курсе этой истории, не углублялся в неё, пока занят «Доктором Стрэнджем». Но я думаю, что это крутая идея. Сэм Рэйми, режиссёр

Рэйми признаёт, что фильм показал не настолько хорошие сборы, как рассчитывала кинокомпания. При бюджете в 16 миллионов «Человек тьмы» собрал 48 миллионов. Впрочем, режиссёр не «сидит» на каких-то старых идеях с тех времён. Он был бы рад, если бы Лиам Нисон вернулся к главной роли.

«Человек тьмы» вышел в 1990-м, сценарий к картине написали сам Рэйми и его брат Айван. Над музыкой работал Дэнни Эльфман. Картина рассказывает историю доктора Пэйтона Уэстлейка, который открыл искусственную человеческую кожу. Вот только бандиты взрывают лабораторию вместе с самим учёным. Но к их несчастью, обезображенный Уэстлейк выживает и решает отомстить.

Формально у картины выходило два сиквела, но их выпустили сразу на кассетах.