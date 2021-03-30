Шорт-лист премии за лучший перевод фантастики «Вавилонская рыбка 2021»

Организаторы премии за лучший перевод фантастического романа «Вавилонская рыбка 2021» объявили короткий список. В него вошли 10 изданий за 2019 год.
- Беннетт Роберт Джексон «Город чудес» (перевод с английского Наталии Осояну)
- Беннетт Роберт Джексон «Нездешние» (перевод с английского Галины Соловьевой)
- Бине Лоран «Седьмая функция языка» (перевод с французского Анастасии Захаревич)
- Джей-Джонс С. «Зимняя песнь» (перевод с английского Надежды Сечкиной)
- Дукай Яцек «Идеальное несовершенство» (перевод с польского Сергея Легезы)
- Комуда Яцек Цикл «Франсуа Вийон: Имя зверя. Ересиарх» (перевод с польского Сергея Легезы)
- Макдональд Йен «Дорога запустения» (перевод с английского Николая Караева)
- Сеттерфилд Диана «Пока течет река» (перевод с английского Василия Дорогокупли)
- Уоллес Дэвид Фостер «Бесконечная шутка» (перевод с английского Сергея Карпова и Алексея Поляринова)
- Уна Ребека «Отключай» (перевод с литовского Александры Васильковой)
В жюри в этом сезоне входят:
- Галина Юзефович — литературный критик (Москва);
- Владимир Беленкович — переводчик (Севастополь);
- Анастасия Грызунова — переводчик (Москва);
- Михаил Молчанов — переводчик (Тула);
- Сергей Шикарев — литературный критик (Москва);
- Жанна Пояркова — блогер, писательница (Санкт-Петербург);
- Артем Киселик — блогер, литературный критик (Харьков).
Лауреатами становятся как автор оригинального текста, так и переводчик. Премия получила свое название в честь существа из цикла Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», помогавшего героям понимать все языки во вселенной.
Победителей объявят в августе.
Подробности можно почитать на сайте премии.
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Всего в нем 19 книг.
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