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    Шорт-лист премии за лучший перевод фантастики «Вавилонская рыбка 2021»

    30 марта 2021
    Кот-император
    30.03.2021
    777
    1 минута на чтение
    Организаторы премии в области перевода фантастических книг «Вавилонская рыбка» объявили победителей

    Организаторы премии за лучший перевод фантастического романа «Вавилонская рыбка 2021» объявили короткий список. В него вошли 10 изданий за 2019 год.

    • Беннетт Роберт Джексон «Город чудес» (перевод с английского Наталии Осояну)
    • Беннетт Роберт Джексон «Нездешние» (перевод с английского Галины Соловьевой)
    • Бине Лоран «Седьмая функция языка» (перевод с французского Анастасии Захаревич)
    • Джей-Джонс С. «Зимняя песнь» (перевод с английского Надежды Сечкиной)
    • Дукай Яцек «Идеальное несовершенство» (перевод с польского Сергея Легезы)
    • Комуда Яцек Цикл «Франсуа Вийон: Имя зверя. Ересиарх» (перевод с польского Сергея Легезы)
    • Макдональд Йен «Дорога запустения» (перевод с английского Николая Караева)
    • Сеттерфилд Диана «Пока течет река» (перевод с английского Василия Дорогокупли)
    • Уоллес Дэвид Фостер «Бесконечная шутка» (перевод с английского Сергея Карпова и Алексея Поляринова)
    • Уна Ребека «Отключай» (перевод с литовского Александры Васильковой)

    В жюри в этом сезоне входят:

    • Галина Юзефович — литературный критик (Москва);
    • Владимир Беленкович — переводчик (Севастополь);
    • Анастасия Грызунова — переводчик (Москва);
    • Михаил Молчанов — переводчик (Тула);
    • Сергей Шикарев — литературный критик (Москва);
    • Жанна Пояркова — блогер, писательница (Санкт-Петербург);
    • Артем Киселик — блогер, литературный критик (Харьков).

    Лауреатами становятся как автор оригинального текста, так и переводчик. Премия получила свое название в честь существа из цикла Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», помогавшего героям понимать все языки во вселенной.

    Победителей объявят в августе.

    Подробности можно почитать на сайте премии.

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     Дмитрий Кинский |  18.02.2021

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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