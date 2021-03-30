Шорт-лист премии за лучший перевод фантастики «Вавилонская рыбка 2021»

Организаторы премии за лучший перевод фантастического романа «Вавилонская рыбка 2021» объявили короткий список. В него вошли 10 изданий за 2019 год.

Беннетт Роберт Джексон «Город чудес» (перевод с английского Наталии Осояну)

Беннетт Роберт Джексон «Нездешние» (перевод с английского Галины Соловьевой)

Бине Лоран «Седьмая функция языка» (перевод с французского Анастасии Захаревич)

Джей-Джонс С. «Зимняя песнь» (перевод с английского Надежды Сечкиной)

Дукай Яцек «Идеальное несовершенство» (перевод с польского Сергея Легезы)

Комуда Яцек Цикл «Франсуа Вийон: Имя зверя. Ересиарх» (перевод с польского Сергея Легезы)

Макдональд Йен «Дорога запустения» (перевод с английского Николая Караева)

Сеттерфилд Диана «Пока течет река» (перевод с английского Василия Дорогокупли)

Уоллес Дэвид Фостер «Бесконечная шутка» (перевод с английского Сергея Карпова и Алексея Поляринова)

Уна Ребека «Отключай» (перевод с литовского Александры Васильковой)

В жюри в этом сезоне входят:

Галина Юзефович — литературный критик (Москва);

Владимир Беленкович — переводчик (Севастополь);

Анастасия Грызунова — переводчик (Москва);

Михаил Молчанов — переводчик (Тула);

Сергей Шикарев — литературный критик (Москва);

Жанна Пояркова — блогер, писательница (Санкт-Петербург);

Артем Киселик — блогер, литературный критик (Харьков).

Лауреатами становятся как автор оригинального текста, так и переводчик. Премия получила свое название в честь существа из цикла Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», помогавшего героям понимать все языки во вселенной.

Победителей объявят в августе.

Подробности можно почитать на сайте премии.