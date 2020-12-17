СМИ: Кевин Харт ведет переговоры о роли в экранизации Borderlands

Портал The Illuminerdi со ссылкой на свои источники рассказал, что актер и комик Кевин Харт ведет переговоры о съемках в киноадаптации Borderlands.
Он претендует на роль солдата по имени Роланд. Персонаж описывается как бывший член «Алого копья», седой ветеран и просто порядочный человек.
Напомним, за постановку отвечает Элай Рот, снявший «Хостел». А сценарий пишет Крейг Мазин, автор «Чернобыля» от HBO.
Прежде стало известно, что Кейт Бланшетт (Галадриэль из «Властелина колец») сыграет в фильме главную героиню — Лилит.
У экранизации Borderlands пока нет даты выхода.
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Однако не факт, что задумку воплотят в жизнь — работа над фильмом только началась.
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Редактор
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