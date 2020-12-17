СМИ: Кевин Харт ведет переговоры о роли в экранизации Borderlands

Портал The Illuminerdi со ссылкой на свои источники рассказал, что актер и комик Кевин Харт ведет переговоры о съемках в киноадаптации Borderlands.

Он претендует на роль солдата по имени Роланд. Персонаж описывается как бывший член «Алого копья», седой ветеран и просто порядочный человек.

Напомним, за постановку отвечает Элай Рот, снявший «Хостел». А сценарий пишет Крейг Мазин, автор «Чернобыля» от HBO.

Прежде стало известно, что Кейт Бланшетт (Галадриэль из «Властелина колец») сыграет в фильме главную героиню — Лилит.

У экранизации Borderlands пока нет даты выхода.