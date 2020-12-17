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    Новости

    СМИ: Кевин Харт ведет переговоры о роли в экранизации Borderlands

    17 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    17.12.2020
    476
    0 минут на чтение
    СМИ

    Портал The Illuminerdi со ссылкой на свои источники рассказал, что актер и комик Кевин Харт ведет переговоры о съемках в киноадаптации Borderlands.

    Он претендует на роль солдата по имени Роланд. Персонаж описывается как бывший член «Алого копья», седой ветеран и просто порядочный человек.

    Напомним, за постановку отвечает Элай Рот, снявший «Хостел». А сценарий пишет Крейг Мазин, автор «Чернобыля» от HBO.

    Прежде стало известно, что Кейт Бланшетт (Галадриэль из «Властелина колец») сыграет в фильме главную героиню — Лилит.

    У экранизации Borderlands пока нет даты выхода.

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    Однако не факт, что задумку воплотят в жизнь — работа над фильмом только началась.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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